Голикова оценила изменения в социальной сфере Белгородской области при Гладкове

По итогам проверки выяснилось, что средняя продолжительность жизни в регионе за три года выросла с 70,67 до 73,7 лет. По мнению Голиковой, такого роста удалось достичь благодаря строительству и ремонту объектов здравоохранения, культуры и социальной защиты.