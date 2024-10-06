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Posted 6 октября, 14:24

Published 6 октября, 14:24

Modified 6 октября, 14:26

Updated 6 октября, 14:26

Голикова оценила изменения в социальной сфере Белгородской области при Гладкове

Голикова оценила изменения в социальной сфере Белгородской области при Гладкове

6 октября 2024, 14:24
Фото: 1MI
Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что за три года в приграничном регионе в хорошую сторону изменилась социальная сфера.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области. Она рассматривала первые три года работы губернатора приграничного региона Вячеслава Гадкова.

По итогам проверки выяснилось, что средняя продолжительность жизни в регионе за три года выросла с 70,67 до 73,7 лет. По мнению Голиковой, такого роста удалось достичь благодаря строительству и ремонту объектов здравоохранения, культуры и социальной защиты.

«Несмотря на достаточно напряжённую обстановку в Белгородской области, в регионе усиленными темпами продолжается устойчивое развитие во всех сферах деятельности. Это стало возможным благодаря социально ориентированной политике, грамотно выстроенной за эти годы губернатором Вячеславом Гладковым, и которая уже показывает положительный социальный эффект. Белгородской области сегодня оказывается системная государственная поддержка объектов капитальных вложений в здравоохранение, также это и возможность господдержки из федерального бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры», — подчеркнула Голикова.

Кроме того, Белгородская область вошла в число российских субъектов, где реализуется пилотный проект комплексной модернизации центров занятости.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Развитие#Социальная сфера#Белгород#Вячеслав Гладков#Татьяна голикова
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