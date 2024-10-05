В России завершилась регистрация нового отечественного средства от ожирения

Posted 5 октября, 13:16
Published 5 октября, 13:16
Modified 7 октября, 12:26
Updated 7 октября, 12:26
Новое лекарственное средство для борьбы с ожирением уже зарегистрировано в Минздраве. Производство препарата осуществляется с использованием отечественных технологий и на российском оборудовании.
Лекарство было разработано в рамках стратегии импортозамещения. По информации ria.ru, «Велгия» появится на российском рынке в текущем году.
Отметим, что компания выпускает серию препаратов для пациентов, страдающих нарушениями обмена веществ, таких как сахарный диабет второго типа, ожирение и избыточный вес. Инновационный препарат против ожирения будет доступен в достаточном для пациентов количестве.