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Posted 5 октября, 13:16

Published 5 октября, 13:16

Modified 7 октября, 12:26

Updated 7 октября, 12:26

В России завершилась регистрация нового отечественного средства от ожирения

В России завершилась регистрация нового отечественного средства от ожирения

5 октября 2024, 13:16
Фото: 1MI
Фармацевтическая компания «Промомед» разработала новый препарат для лечения ожирения. Этот инновационный продукт под названием «Велгия» представляет собой отечественную альтернативу зарубежному препарату «Вегови».

Новое лекарственное средство для борьбы с ожирением уже зарегистрировано в Минздраве. Производство препарата осуществляется с использованием отечественных технологий и на российском оборудовании.

Лекарство было разработано в рамках стратегии импортозамещения. По информации ria.ru, «Велгия» появится на российском рынке в текущем году.

Отметим, что компания выпускает серию препаратов для пациентов, страдающих нарушениями обмена веществ, таких как сахарный диабет второго типа, ожирение и избыточный вес. Инновационный препарат против ожирения будет доступен в достаточном для пациентов количестве.

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