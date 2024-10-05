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Posted 5 октября, 08:14

Published 5 октября, 08:14

Modified 5 октября, 08:43

Updated 5 октября, 08:43

По Белгородской области ВСУ выпустили 55 беспилотников

В оперштабе ответили, почему в Белгороде было громко

5 октября 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney
По Белгородской области ВСУ выпустили 55 беспилотников

В Белгородской области 12 человек ранены за сутки из-за атак ВСУ

Сюжет
Новости Белгорода
В результате обстрелов и атак БПЛА ранены за сутки 12 мирных жителей: восемь в Шебекинском горокруге, четверо — в Белгородском районе. Кроме того, зафиксированы многочисленные разрушения, сообщили в оперштабе.

4 октября ВСУ выпустили по Белгородской области 122 боеприпаса и 55 беспилотников. Под ударом были Белгород и восемь районов. Есть пострадавшие.

Раненые мирные жители

За сутки ранено 12 человек. Так, число пострадавших выросло в Новой Таволжанке — до восьми. Двое из них остаются в больницах.

Ещё четыре человека ранено в Белгородском районе, госпитализированы из них тоже двое.

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Разрушения после обстрелов и атак БПЛА

В Белгородском районе после атак ВСУ повреждены частный дом, производственное здание, четыре легковушки, микроавтобус. В результате ударов беспилотников в неприграничном Старооскольском горокруге пострадали частный дом и два производственных здания.

В Шебекинском горокруге после неспокойного дня разрушения выявили в четырёх частных домах, двух надворных постройках, на территории сельхозпредприятия. Кроме того, здесь повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля.

В Валуйском горокруге под удар попало сельхозпредприятие, в Волоконовском районе — информационные стенды, в Краснояружском районе — два резервуара.

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Пожары

В Ровеньском районе после падения беспилотника произошёл пожар в лесополосе. Огонь уже потушили. Добавим, что вечером 4 октября в районе объявляли ракетную опасность.

В шебекинском Муроме из-за обстрела сгорели два дома и пилорама. В Белгородском районе огнём уничтожен грузовик.

Где обошлось без последствий

Громко было накануне и в Белгороде. Как оказалось, ПВО сбила беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Не выявили последствий атак также в Борисовском районе и Грайворонском горокруге.

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