В оперштабе ответили, почему в Белгороде было громко

Posted 5 октября, 08:14
Published 5 октября, 08:14
Modified 5 октября, 08:43
Updated 5 октября, 08:43
4 октября ВСУ выпустили по Белгородской области 122 боеприпаса и 55 беспилотников. Под ударом были Белгород и восемь районов. Есть пострадавшие.
За сутки ранено 12 человек. Так, число пострадавших выросло в Новой Таволжанке — до восьми. Двое из них остаются в больницах.
Ещё четыре человека ранено в Белгородском районе, госпитализированы из них тоже двое.
В Белгородском районе после атак ВСУ повреждены частный дом, производственное здание, четыре легковушки, микроавтобус. В результате ударов беспилотников в неприграничном Старооскольском горокруге пострадали частный дом и два производственных здания.
В Шебекинском горокруге после неспокойного дня разрушения выявили в четырёх частных домах, двух надворных постройках, на территории сельхозпредприятия. Кроме того, здесь повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля.
В Валуйском горокруге под удар попало сельхозпредприятие, в Волоконовском районе — информационные стенды, в Краснояружском районе — два резервуара.
В Ровеньском районе после падения беспилотника произошёл пожар в лесополосе. Огонь уже потушили. Добавим, что вечером 4 октября в районе объявляли ракетную опасность.
В шебекинском Муроме из-за обстрела сгорели два дома и пилорама. В Белгородском районе огнём уничтожен грузовик.
Громко было накануне и в Белгороде. Как оказалось, ПВО сбила беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Не выявили последствий атак также в Борисовском районе и Грайворонском горокруге.