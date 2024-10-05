Пока в Белгороде гремят взрывы, в городе собираются строить новые объекты

Posted 5 октября, 15:30
Published 5 октября, 15:30
Modified 5 октября, 15:30
Updated 5 октября, 15:30
5 октября в России отмечается День учителя. Поскольку в этом году дата выпала на субботу, основные праздничные мероприятия состоялись ещё накануне. И это хорошо, потому что сегодняшние взрывы в Белгороде к концертам совсем бы не подошли.
Однако есть и приятные новости. Сегодня в Москве назвали имена шести призёров главного педагогического конкурса страны «Учитель года России — 2024». Одним из них стал учитель истории и обществознания школы в Губкине Игорь Гребёнкин.
В центре Белгорода появятся новые объекты. В первую очередь речь идёт о строительстве «Белого квартала» в границах Свято-Троицкого бульвара, проспекта Славы, улицы 50-летия Белгородской области и проспекта Богдана Хмельницкого. Там появятся лекторий, концертный зал, торгово-офисные помещения, точки общепита, паркинг. Известно, что первые пять объектов начнут строить уже в этом году.
Помимо этого, стало известно, что появится на месте бывшего арт-клуба «Студия» в Белгороде. На площадке собираются строить здание с точками общепита, торговли фермерскими продуктами и площадкой для проведения кулинарных мастер-классов. Интересно, что возведением здания собирается заняться чукотская компания.
После жалоб белгородцев на запах гари и смог в городе сделали замеры воздуха в трёх разных районах. Специалисты Роспотребнадзора искали загрязняющие вещества, но в итоге превышений предельно-допустимых концентраций не нашли.
Такие же проблемы — дымка и запах гари — накануне были и в столицах ещё двух приграничных регионов. В Брянске и Курске небольшие отклонения по итогам проверок всё же нашли.