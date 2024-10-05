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Posted 5 октября, 15:30

Published 5 октября, 15:30

Modified 5 октября, 15:30

Updated 5 октября, 15:30

В Белгороде также проверили воздух после жалоб на дымку и запах гари

Пока в Белгороде гремят взрывы, в городе собираются строить новые объекты

5 октября 2024, 15:30
Фото: bel.ru
В Белгороде также проверили воздух после жалоб на дымку и запах гари
Сюжет
Строительство
День учителя в Белгороде прошёл под звуки взрывов, но с приятными новостями: педагог из региона стал одним из призёров главного конкурса страны. Тем временем центр Белгорода скоро застроят новыми объектами, а Роспотребнадзор поделился результатами проверки воздуха после запаха гари.

Громкий День учителя

5 октября в России отмечается День учителя. Поскольку в этом году дата выпала на субботу, основные праздничные мероприятия состоялись ещё накануне. И это хорошо, потому что сегодняшние взрывы в Белгороде к концертам совсем бы не подошли.

Однако есть и приятные новости. Сегодня в Москве назвали имена шести призёров главного педагогического конкурса страны «Учитель года России — 2024». Одним из них стал учитель истории и обществознания школы в Губкине Игорь Гребёнкин.

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Центр застроят новыми объектами

В центре Белгорода появятся новые объекты. В первую очередь речь идёт о строительстве «Белого квартала» в границах Свято-Троицкого бульвара, проспекта Славы, улицы 50-летия Белгородской области и проспекта Богдана Хмельницкого. Там появятся лекторий, концертный зал, торгово-офисные помещения, точки общепита, паркинг. Известно, что первые пять объектов начнут строить уже в этом году.

Помимо этого, стало известно, что появится на месте бывшего арт-клуба «Студия» в Белгороде. На площадке собираются строить здание с точками общепита, торговли фермерскими продуктами и площадкой для проведения кулинарных мастер-классов. Интересно, что возведением здания собирается заняться чукотская компания.

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В Брянске и Курске воздух грязный, в Белгороде — нет

После жалоб белгородцев на запах гари и смог в городе сделали замеры воздуха в трёх разных районах. Специалисты Роспотребнадзора искали загрязняющие вещества, но в итоге превышений предельно-допустимых концентраций не нашли.

Такие же проблемы — дымка и запах гари — накануне были и в столицах ещё двух приграничных регионов. В Брянске и Курске небольшие отклонения по итогам проверок всё же нашли.

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