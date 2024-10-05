Оставят ли в Белгороде ночной автобус и почему вечером так мало рейсов?

По словам чиновника, ночной автобус уже запускали в 2022 и 2023 годах, однако в нём никто не ездил. Сначала насчитывалось 1-2 пассажира, а затем «и вовсе никого не было». В связи с этим на следующий год запуск ночного автобуса не планируется.