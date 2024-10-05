Оставят ли в Белгороде ночной автобус и почему вечером так мало рейсов?

Posted 5 октября, 10:11
Published 5 октября, 10:11
Modified 5 октября, 10:13
Updated 5 октября, 10:13
В 2025 году в Белгороде не планируется запуск ночного маршрута. Об этом заявил министр транспорта региона Сергей Евтушенко.
По словам чиновника, ночной автобус уже запускали в 2022 и 2023 годах, однако в нём никто не ездил. Сначала насчитывалось 1-2 пассажира, а затем «и вовсе никого не было». В связи с этим на следующий год запуск ночного автобуса не планируется.
Также в минтрансе видят обращения пассажиров о нерегулярности рейсов в вечернее время. Причина известна — нехватка водителей.
Сам же Евтушенко признался, что не постоянно пользуется общественным транспортом. В последний раз это было на минувшей неделе.
«Автобус был без кондиционера, форточки открыты, но всё равно было жарко», — поделился впечатлениями министр. Вместе с тем чиновник отметил преимущество выделенных полос для общественного транспорта и добавил, что в будущем планируется увеличивать их количество.
Также Евтушенко заявил, что с января 2025 года в Белгороде и Белгородском районе стоимость проезда в автобусах увеличится, предварительно, не более чем на пять рублей. Окончательную стоимость утвердит специальная комиссия.