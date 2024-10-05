bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 10:11

Published 5 октября, 10:11

Modified 5 октября, 10:13

Updated 5 октября, 10:13

Ночных автобусов в Белгороде в следующем году, вероятно, не будет

Оставят ли в Белгороде ночной автобус и почему вечером так мало рейсов?

5 октября 2024, 10:11
Фото: 1MI
Ночных автобусов в Белгороде в следующем году, вероятно, не будет

В минтрансе ответили на вопрос о ночных автобусах в Белгороде

Сюжет
Автобус
Ночные автобусы в столице региона запускали, однако, как заявил министр транспорта региона Сергей Евтушенко в интервью «МК», они не пользовались популярностью. Проблема нехватки вечерних рейсов тоже есть, причина известна.

В 2025 году в Белгороде не планируется запуск ночного маршрута. Об этом заявил министр транспорта региона Сергей Евтушенко.

По словам чиновника, ночной автобус уже запускали в 2022 и 2023 годах, однако в нём никто не ездил. Сначала насчитывалось 1-2 пассажира, а затем «и вовсе никого не было». В связи с этим на следующий год запуск ночного автобуса не планируется.

Также в минтрансе видят обращения пассажиров о нерегулярности рейсов в вечернее время. Причина известна — нехватка водителей.

Сам же Евтушенко признался, что не постоянно пользуется общественным транспортом. В последний раз это было на минувшей неделе.

«Автобус был без кондиционера, форточки открыты, но всё равно было жарко», — поделился впечатлениями министр. Вместе с тем чиновник отметил преимущество выделенных полос для общественного транспорта и добавил, что в будущем планируется увеличивать их количество.

Также Евтушенко заявил, что с января 2025 года в Белгороде и Белгородском районе стоимость проезда в автобусах увеличится, предварительно, не более чем на пять рублей. Окончательную стоимость утвердит специальная комиссия.

В Белгороде могут закрыть ночной маршрут автобуса
Узнать подробнее
Читайте также:
Станции РЭБ начали устанавливать на школьные автобусы в белгородском приграничьеКак сельди в бочке: автобус на белгородском маршруте стал недостаточно вместительнымСтарый Оскол, теперь Губкин: стоимость проезда повышают в Белгородской области
#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Минтранс#Автобус#Новости Белгорода#Подорожание#Сергей евтушенко#Белгород#Стоимость проезда#Ночной автобус#Нехватка водителей
Подпишитесь