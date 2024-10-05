bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 13:53

Published 5 октября, 13:53

Modified 5 октября, 13:56

Updated 5 октября, 13:56

На месте арт-клуба «Студия» в Белгороде построят торговое здание

Чукотская компания займётся строительством на месте арт-клуба «Студия» в Белгороде

5 октября 2024, 13:53
Фото: страница депутата Ирины Севостьяновой в ВК
На месте арт-клуба «Студия» в Белгороде построят торговое здание

На месте арт-клуба «Студия» в Белгороде появится торговое здание

Сюжет
Строительство
О продаже клуба стало известно ещё в минувшем году. На его месте теперь может появиться новое трёхэтажное торговое здание. Строительством займётся компания «Чукотстройинвест», рассказала депутат горсовета Белгорода Ирина Севостьянова.

В Белгороде решили, что будет на месте арт-клуба «Студия». В планах — строительство нового торгового здания. Проект уже разработан.

На цокольном этаже здания будут продавать фермерскую продукцию, на первом этаже — фастфуд с акцентом на здоровой пище. Рестораны и кафе появятся на втором этаже, а на третьем собираются проводить кулинарные мастер-классы. На крыше хотят организовать смотровую площадку.

Строительством займётся компания «Чукотстройинвест». Зарегистрирована она в 2018 году в Анадыре. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий. Директор компании — Владислав Зотиков.

Арт-клуб «Студия» выставили на продажу в 2023 году. В объявлении указывалась цена в 55 млн рублей.

Напомним, что в здании бывшего клуба «Форум» в Белгороде ранее открыли «Школу 21» для программистов.

На месте арт-клуба «Студия» в Белгороде построят торговое зданиеНа месте арт-клуба «Студия» в Белгороде построят торговое здание
На месте арт-клуба «Студия» в Белгороде построят торговое здание. Фото: страница депутата Ирины Севостьяновой в ВК
Эпоха уходит с молотка: белгородский арт-клуб «Студия» продают за 55 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Отправившая парня в нокдаун у клуба в Петербурге девушка оказалась белгородкойВ Белгороде из-за оперативной обстановки не открылись фитнес-клубыНа месте бывшего клуба «Форум» семьи Фуглаевых появляется школа программирования
#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Строительство#Общепит#Новости Белгорода#Белгород#Ночной клуб#Арт-клуб#Арт-клуб студия#Торговое здание
Подпишитесь