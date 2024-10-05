Чукотская компания займётся строительством на месте арт-клуба «Студия» в Белгороде

Posted 5 октября, 13:53
Published 5 октября, 13:53
Modified 5 октября, 13:56
Updated 5 октября, 13:56
В Белгороде решили, что будет на месте арт-клуба «Студия». В планах — строительство нового торгового здания. Проект уже разработан.
На цокольном этаже здания будут продавать фермерскую продукцию, на первом этаже — фастфуд с акцентом на здоровой пище. Рестораны и кафе появятся на втором этаже, а на третьем собираются проводить кулинарные мастер-классы. На крыше хотят организовать смотровую площадку.
Строительством займётся компания «Чукотстройинвест». Зарегистрирована она в 2018 году в Анадыре. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий. Директор компании — Владислав Зотиков.
Арт-клуб «Студия» выставили на продажу в 2023 году. В объявлении указывалась цена в 55 млн рублей.
Напомним, что в здании бывшего клуба «Форум» в Белгороде ранее открыли «Школу 21» для программистов.