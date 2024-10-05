Чукотская компания займётся строительством на месте арт-клуба «Студия» в Белгороде

На цокольном этаже здания будут продавать фермерскую продукцию, на первом этаже — фастфуд с акцентом на здоровой пище. Рестораны и кафе появятся на втором этаже, а на третьем собираются проводить кулинарные мастер-классы. На крыше хотят организовать смотровую площадку.