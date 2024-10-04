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Posted 4 октября, 15:30

Published 4 октября, 15:30

Modified 4 октября, 15:30

Updated 4 октября, 15:30

Запах гари, новый житель зоопарка и подорожание проезда. Что обсуждали белгородцы?

Запах гари, новый житель зоопарка и подорожание проезда. Что обсуждали белгородцы?

4 октября 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
В последний день рабочей недели белгородцы обсуждали заполонивший регион запах гари, грядущее подорожание проезда, а также будущего жителя белгородского зоопарка. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Запах гари пришёл с Украины?

Для белгородцев утро началось с запаха гари. Беспокойства насчёт запаха жители начали публиковать в социальных сетях. Чиновники связывают это с пожароопасной обстановкой в регионе — из-за засухи установлен максимальный уровень опасности. Глава Белгородского района Анна Куташова упомянула частые возгорания травы в Дубовом.

Министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев объяснил, что причиной запаха гари стали высокие температуры и недостаток осадков. Жара же приводит к частым ландшафтным пожарам — ежедневно регистрируются 20-30 новых очагов возгораний. В сентябре их случилось более 300.

Министр подчеркнул, что содержание загрязняющих веществ в воздухе небольшое, поэтому угрозы для здоровья нет. Росгидромет проводит ежедневный анализ качества воздуха.

В региональном МЧС отметили, что причиной подобных возгораний могут быть природные пожары на территории Украины. Кроме того, огонь при такой погоде распространяется со скоростью один метр в секунду.

После запаха в регионе начали оседать пылевые отложения, однако ситуация должна измениться в лучшую сторону уже в выходные.

На запах жаловались не только белгородцы, но и жители Курской и Брянской областей. В Белгородской же области решили продлить противопожарный режим.

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Проезд подорожает

С 1 января 2025 года ожидается повышение платы за проезд в общественном транспорте в Белгороде и Белгородском районе: сумма увеличится, предварительно, на пять рублей. Однако стоимость проезда при оплате картой всё равно останется ниже, чем при оплате наличными.

Проездные в ближайшее время вводить не планируют. Министр автодорог и транспорта Сергей Евтушенко отметил, что пассажиропоток в регионе нестабилен, особенно учитывая близость к границе. Но льготы для студентов, дачников и пенсионеров продолжат действовать.

Вопрос о повышении стоимости проезда обсуждается уже месяц. Сейчас фактическая цена поездки должна составлять 58 рублей, однако так резко тариф повышать не планируют.

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Пострадавшему Рудольфу составит компанию его брат

Капибару Рудольфа госпитализировали в Москву. Работники белгородского зоопарка приняли это решение вместе со специалистами из столицы.

Рудольф жил в регионе с конца июня, но посетители быстро запугали животное, из-за чего он забился в угол и начал тяжело дышать. Позже состояние капибары стало хуже: он похудел, у него увеличились лимфоузлы. Ветеринары провели необходимые анализы, но окончательный диагноз поставят московские специалисты. Рудольфа передали им в Курске.

Однако в белгородский зоопарк скоро приедет и брат Рудольфа. Пока не удалось найти для него самку, но ему необходима компания, поэтому после лечения Рудольфа будет ждать не только персонал и посетители, но и его родной брат.

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