Запах гари, новый житель зоопарка и подорожание проезда. Что обсуждали белгородцы?

С 1 января 2025 года ожидается повышение платы за проезд в общественном транспорте в Белгороде и Белгородском районе: сумма увеличится, предварительно, на пять рублей. Однако стоимость проезда при оплате картой всё равно останется ниже, чем при оплате наличными.