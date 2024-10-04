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Posted 4 октября, 09:41

Published 4 октября, 09:41

Modified 4 октября, 09:41

Updated 4 октября, 09:41

В Белгородской области часто горит сухая трава

За сутки в поджоге сухой травы обвинили 50 белгородцев

4 октября 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области часто горит сухая трава
Сюжет
Новости Белгорода
В Белгородской области нашли жителей, виновных в поджоге сухой травы. В основном ими стали те, кто безответственно отнёсся к правилам пожарной безопасности. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

За прошедший день в Белгородской области составлено 50 административных материалов о ландшафтных пожарах. Вскоре специалисты экоохотнадзора дадут оценку нанесённому экологическому ущербу, а затем материалы дела передадут в судебные органы.

Всего с начала пожароопасного периода в регионе составили уже 864 административных материала.

За поджог сухой травы грозит предупреждение или штраф. Сумма отличается: физлицам придётся заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — 20-30 тысяч, ИП — 40-60 тысяч, юридическим лицам — 300-400 тысяч рублей.

Отметим, что этим утром белгородцы в разных муниципалитетах региона почувствовали сильный запах гари и увидели дымку. Позже в министерстве природопользования объяснили, что дело в ландшафтных пожарах, температурных условиях и минимальном количестве осадков. Опасности для здоровья жителей нет.

Опасно для здоровья? Как власти объясняют появление дымки и запаха гари в Белгороде
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