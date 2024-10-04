За сутки в поджоге сухой травы обвинили 50 белгородцев

Отметим, что этим утром белгородцы в разных муниципалитетах региона почувствовали сильный запах гари и увидели дымку. Позже в министерстве природопользования объяснили, что дело в ландшафтных пожарах, температурных условиях и минимальном количестве осадков. Опасности для здоровья жителей нет.