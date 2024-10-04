За сутки в поджоге сухой травы обвинили 50 белгородцев

Posted 4 октября, 09:41
Published 4 октября, 09:41
Modified 4 октября, 09:41
Updated 4 октября, 09:41
За прошедший день в Белгородской области составлено 50 административных материалов о ландшафтных пожарах. Вскоре специалисты экоохотнадзора дадут оценку нанесённому экологическому ущербу, а затем материалы дела передадут в судебные органы.
Всего с начала пожароопасного периода в регионе составили уже 864 административных материала.
За поджог сухой травы грозит предупреждение или штраф. Сумма отличается: физлицам придётся заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — 20-30 тысяч, ИП — 40-60 тысяч, юридическим лицам — 300-400 тысяч рублей.
Отметим, что этим утром белгородцы в разных муниципалитетах региона почувствовали сильный запах гари и увидели дымку. Позже в министерстве природопользования объяснили, что дело в ландшафтных пожарах, температурных условиях и минимальном количестве осадков. Опасности для здоровья жителей нет.