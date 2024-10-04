В Белгородской области за год стало больше лосей, норок и горностаев

Posted 4 октября, 11:25
Published 4 октября, 11:25
Modified 4 октября, 11:25
Updated 4 октября, 11:25
По сравнению с прошлым годом в Белгородской области возросла численность лосей, горностаев, норок и бобров. А численность благородного оленя, европейской косули, барсука, куницы, хоря, ондатры и водяной полёвки увеличивается уже несколько лет.
В текущем году сотрудники управления привлекли к ответственности 473 человека за нарушение правил охраны среды обитания и путей миграции животных и морских обитателей.
Кроме того, 81 человек был наказан за нарушение правил охоты, а из водоёмом региона изъяли более 11 километров брошенных орудий лова.
Для подкормки диких животных в зимний период управление заготовило более 6 тонн кормов. Эту работу проводят в 23 охотничьих хозяйствах.