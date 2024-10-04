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Posted 4 октября, 11:25

Published 4 октября, 11:25

Modified 4 октября, 11:25

Updated 4 октября, 11:25

Количество других животных в Белгородской тоже увеличилось

В Белгородской области за год стало больше лосей, норок и горностаев

4 октября 2024, 11:25
Фото: 1MI
Количество других животных в Белгородской тоже увеличилось

За нарушение правил охоты в Белгородской области наказали 81 человека

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Новости Белгорода
В пятницу, 4 октября, отмечается Всемирный день защиты животных. В честь этого праздника региональное управление экоохотнадзора делится своими достижениями в области сохранения животного мира.

По сравнению с прошлым годом в Белгородской области возросла численность лосей, горностаев, норок и бобров. А численность благородного оленя, европейской косули, барсука, куницы, хоря, ондатры и водяной полёвки увеличивается уже несколько лет.

В текущем году сотрудники управления привлекли к ответственности 473 человека за нарушение правил охраны среды обитания и путей миграции животных и морских обитателей.

Кроме того, 81 человек был наказан за нарушение правил охоты, а из водоёмом региона изъяли более 11 километров брошенных орудий лова.

Для подкормки диких животных в зимний период управление заготовило более 6 тонн кормов. Эту работу проводят в 23 охотничьих хозяйствах.

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