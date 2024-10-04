Ученые создали самую детализированную карту мозга взрослого животного

Исследователи обнаружили сходство между принципами работы мозга мухи и человеческого мозга. Также они выяснили, что в этих процессах у мухи и человека задействуются одни и те же нейромедиаторы. Это ГАМК, допамин и ацетилхолин. Отметим, что данные вещества играют ключевую роль в передаче нервных импульсов, памяти, поведении и обучении.