Ученые создали самую детализированную карту мозга взрослого животного

Posted 4 октября, 08:28
Published 4 октября, 08:28
Modified 4 октября, 08:28
Updated 4 октября, 08:28
Ранее ученые создали карту мозга личинки этого вида мухи, однако структура нервной системы взрослой особи оказалась значительно более сложной. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature.
Как сообщает newkhakasiya.online, в работе над картой участвовали 287 специалистов из разных стран мира. Для создания карты было использовано более ста терабайт данных. Это позволило расширить наши знания о работе нейронной сети, включая процессы обработки информации и управления поведением.
Исследователи обнаружили сходство между принципами работы мозга мухи и человеческого мозга. Также они выяснили, что в этих процессах у мухи и человека задействуются одни и те же нейромедиаторы. Это ГАМК, допамин и ацетилхолин. Отметим, что данные вещества играют ключевую роль в передаче нервных импульсов, памяти, поведении и обучении.
Карта мозга мухи может послужить базой для дальнейших нейробиологических исследований, позволяя ученым сравнивать структуру мозга различных видов насекомых, а также изучать мозг других видов животных, включая млекопитающих.