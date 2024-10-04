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Posted 4 октября, 08:28

Published 4 октября, 08:28

Modified 4 октября, 08:28

Updated 4 октября, 08:28

Ученые создали самую детализированную карту мозга взрослого животного

Ученые создали самую детализированную карту мозга взрослого животного

4 октября 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney
Нейробиологи составили детальную карту всех нейронов в мозге взрослой мухи Drosophila melanogaster. Полученная карта включает в себя более 139 000 нейронов и свыше 50 миллионов связей между ними. На сегодняшний день это самая полная и систематизированная карта мозга животных.

Ранее ученые создали карту мозга личинки этого вида мухи, однако структура нервной системы взрослой особи оказалась значительно более сложной. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature.

Как сообщает newkhakasiya.online, в работе над картой участвовали 287 специалистов из разных стран мира. Для создания карты было использовано более ста терабайт данных. Это позволило расширить наши знания о работе нейронной сети, включая процессы обработки информации и управления поведением.

Исследователи обнаружили сходство между принципами работы мозга мухи и человеческого мозга. Также они выяснили, что в этих процессах у мухи и человека задействуются одни и те же нейромедиаторы. Это ГАМК, допамин и ацетилхолин. Отметим, что данные вещества играют ключевую роль в передаче нервных импульсов, памяти, поведении и обучении.

Карта мозга мухи может послужить базой для дальнейших нейробиологических исследований, позволяя ученым сравнивать структуру мозга различных видов насекомых, а также изучать мозг других видов животных, включая млекопитающих.

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