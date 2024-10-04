Сколько дней будут отдыхать россияне в 2025 году?

Правительство опубликовало календарь выходных на 2025 год

Сюжет Праздник

Для многих выходные — это время отдыха и веселья, но планирование своего отдыха может стать настоящей проблемой из-за постоянных переносов нерабочих дней. Но есть хорошая новость: правительство утвердило выходные и праздничные дни на следующий год.