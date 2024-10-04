Сколько дней будут отдыхать россияне в 2025 году?

Posted 4 октября, 14:44
Published 4 октября, 14:44
Modified 4 октября, 14:46
Updated 4 октября, 14:46
В правительстве Российской Федерации было принято решение о переносе выходных и праздничных дней в 2025 году. Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
В новом году 4 и 5 января выпадают на выходные дни — субботу и воскресенье. Их перенесут на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря, соответственно. Также были перенесены следующие выходные дни:
Нерабочими днями будут: 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня и со 2 по 4 ноября.