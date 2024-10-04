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Posted 4 октября, 14:44

Published 4 октября, 14:44

Modified 4 октября, 14:46

Updated 4 октября, 14:46

Правительство опубликовало календарь выходных на 2025 год

Сколько дней будут отдыхать россияне в 2025 году?

4 октября 2024, 14:44
Фото: Изображение Midjourney

Правительство опубликовало календарь выходных на 2025 год

Сюжет
Праздник
Для многих выходные — это время отдыха и веселья, но планирование своего отдыха может стать настоящей проблемой из-за постоянных переносов нерабочих дней. Но есть хорошая новость: правительство утвердило выходные и праздничные дни на следующий год.

В правительстве Российской Федерации было принято решение о переносе выходных и праздничных дней в 2025 году. Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

В новом году 4 и 5 января выпадают на выходные дни — субботу и воскресенье. Их перенесут на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря, соответственно. Также были перенесены следующие выходные дни:

  • воскресенье, 23 февраля — на четверг, 8 мая;
  • суббота, 8 марта — на пятницу, 13 июня;
  • суббота, 1 ноября — на понедельник, 3 ноября.

Нерабочими днями будут: 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня и со 2 по 4 ноября.

Календарь праздничных и выходных дней в 2025 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2025 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2025 году. Фото: Правительство РФ
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