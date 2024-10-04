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Posted 4 октября, 13:59

Published 4 октября, 13:59

Modified 4 октября, 14:01

Updated 4 октября, 14:01

Объект культурного наследия в Белгороде отремонтируют за 5 млн рублей

Шебекинский предприниматель отремонтирует братскую могилу за 5 млн рублей в Белгороде

4 октября 2024, 13:59
Фото: kartarf.ru

Объект культурного наследия в Белгороде отремонтируют за 5 млн рублей

Сюжет
Памятник
Братскую могилу советских воинов на Сумской улице отремонтируют до конца этого года. Сделает это предприниматель из Шебекино.

В Белгороде проведут капитальный братской могилы на улице Сумской. Такой контракт на 5,1 млн рублей появился на официальном сайте госзакупок.

Электронный аукцион выиграл индивидуальный предприниматель Тарасов Станислав Александрович из Шебекино. Работы он должен выполнить до 31 декабря 2024 года. Заказчиком выступает УКС администрации Белгорода.

Братская могила советских воинов около школы №33 входит в объекты культурного наследия регионального значения. В этом месте захоронено 390 человек, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1942 году. Памятник открыли в 1959 году.

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Подрядчик демонтирует повреждённые плиты, скульптуру, очистит стены, установит новые облицовочные плиты, плиты стилобата, плиты стелы.

Напомним, что недавно Бел.Ру рассказывали о памятниках, которые попадали под обстрелы в Белгородской области. Этот мемориал в их число не вошёл.

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#Алёна Мальцева#Ремонт#Памятник#Белгород#Братская могила
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