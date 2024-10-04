Семь человек ранены после атаки ВСУ на белгородское приграничье

Posted 4 октября, 16:16
Published 4 октября, 16:16
Modified 4 октября, 16:20
Updated 4 октября, 16:20
Ранения получили семь мирных жителей. У одной женщины — минно-взрывная травма и разные осколочные ранения. Скора помощь доставила её в областную больницу. Ещё одна пострадавшая с осколочными ранениями ноги попала в горбольницу №2 Белгорода.
Ещё пятеро пострадавших будут восстанавливаться амбулаторно. Троим помощь оказали на месте, ещё двое самостоятельно доехали до Шебекинской ЦРБ.
После атак двух дронов-камикадзе загорелись три машины. Ещё две атаки БПЛА привели к повреждению хозпостройки, грузовика и легковушки. Оперативные службы работают на местах взрывов, все последствия уточнят позже.