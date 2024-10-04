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Posted 4 октября, 16:16

Published 4 октября, 16:16

Modified 4 октября, 16:20

Updated 4 октября, 16:20

Семь человек ранены после атаки ВСУ на белгородское приграничье

Семь человек ранены после атаки ВСУ на белгородское приграничье

4 октября 2024, 16:16
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Обстрел
Село Таволжанка в Шебекинском округе стало целью для украинских беспилотников. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.

Ранения получили семь мирных жителей. У одной женщины — минно-взрывная травма и разные осколочные ранения. Скора помощь доставила её в областную больницу. Ещё одна пострадавшая с осколочными ранениями ноги попала в горбольницу №2 Белгорода.

Ещё пятеро пострадавших будут восстанавливаться амбулаторно. Троим помощь оказали на месте, ещё двое самостоятельно доехали до Шебекинской ЦРБ.

После атак двух дронов-камикадзе загорелись три машины. Ещё две атаки БПЛА привели к повреждению хозпостройки, грузовика и легковушки. Оперативные службы работают на местах взрывов, все последствия уточнят позже.

Количество погибших белгородцев при вчерашних обстрелах возросло
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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Новая таволжанка#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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