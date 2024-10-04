РЭО: На РЭФ можно будет сдать в экопункт просроченные лекарства и упаковки

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, кроме организации раздельного сбора отходов, на РЭФ установят специальный экопункт, в котором на протяжении форума будут принимать просроченные лекарственные препараты и упаковку от них. Список вторсырья, сбор которого производится в ходе РЭФ, постоянно расширяется. К тому же лекарственные отходы от населения — достаточно острый вопрос. Поэтому сбор будет организован при содействии представителей аптечных сетей, которые станут участниками одной из сессий форума.