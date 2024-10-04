РЭО: На РЭФ можно будет сдать в экопункт просроченные лекарства и упаковки

Posted 4 октября, 13:56
Published 4 октября, 13:56
Modified 4 октября, 13:57
Updated 4 октября, 13:57
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, кроме организации раздельного сбора отходов, на РЭФ установят специальный экопункт, в котором на протяжении форума будут принимать просроченные лекарственные препараты и упаковку от них. Список вторсырья, сбор которого производится в ходе РЭФ, постоянно расширяется. К тому же лекарственные отходы от населения — достаточно острый вопрос. Поэтому сбор будет организован при содействии представителей аптечных сетей, которые станут участниками одной из сессий форума.
В их числе — представители АО «Губернские Аптеки» и проекта «Безопасные лекарства», которые выступят на сессии «Раздельный сбор отходов в городе» в качестве спикеров, пишет 56orb.ru.
В экопункте по сбору лекарств будут принимать все ненужные препараты в упаковке и упаковку от них (блистеры, тюбики, флаконы, саше и прочее). Пункт будет находиться на первом этаже возле стойки регистрации. Отходы можно сдавать на протяжении всего форума.
В этом году РЭФ пройдет 7 — 9 октября и включит в себя молодежный день и деловую программу. Форум организован при поддержке Российского экологического оператора, Правительства РФ и Министерства природных ресурсов и экологии России.