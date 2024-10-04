Помогать «Маяку» в Белгороде выйти из убытков будет новый руководитель

Posted 4 октября, 06:20
Published 4 октября, 06:20
Modified 8 октября, 17:07
Updated 8 октября, 17:07
Новым руководителем универмага «Маяк» стал Александр Михарев. До него с декабря 2016 года пост генерального директора занимала Мария Назаренко.
Согласно данным сервиса Чекко, Михарев является также руководителем ООО «Ритм-Пластик» и ООО «Белгородское торгово-промышленное предприятие». До этого он также был генеральным директором ещё семи организаций в Белгороде, в том числе Белгородской областной типографии и Белгородского завода «РИТМ».
Напомним, что в конце мая в «Маяке» закрылась Пятёрочка — самый крупный арендатор универмага. Ходили слухи о закрытии универмага.
По информации СПАРК-Интерфакс, за 2023 год доходы «Маяка» составили 57,244 млн рублей, в то время как расходы — 59,05 млн рублей.