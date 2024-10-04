Помогать «Маяку» в Белгороде выйти из убытков будет новый руководитель

Согласно данным сервиса Чекко, Михарев является также руководителем ООО «Ритм-Пластик» и ООО «Белгородское торгово-промышленное предприятие». До этого он также был генеральным директором ещё семи организаций в Белгороде, в том числе Белгородской областной типографии и Белгородского завода «РИТМ».