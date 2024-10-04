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Posted 4 октября, 06:20

Published 4 октября, 06:20

Modified 8 октября, 17:07

Updated 8 октября, 17:07

Помогать «Маяку» в Белгороде выйти из убытков будет новый руководитель

Помогать «Маяку» в Белгороде выйти из убытков будет новый руководитель

4 октября 2024, 06:20
Фото: 1MI
Сюжет
Смена руководства
С конца сентября изменился генеральный директор универмага «Маяк», следует из документов СПАРК-Интерфакс.

Новым руководителем универмага «Маяк» стал Александр Михарев. До него с декабря 2016 года пост генерального директора занимала Мария Назаренко.

Согласно данным сервиса Чекко, Михарев является также руководителем ООО «Ритм-Пластик» и ООО «Белгородское торгово-промышленное предприятие». До этого он также был генеральным директором ещё семи организаций в Белгороде, в том числе Белгородской областной типографии и Белгородского завода «РИТМ».

Напомним, что в конце мая в «Маяке» закрылась Пятёрочка — самый крупный арендатор универмага. Ходили слухи о закрытии универмага.

По информации СПАРК-Интерфакс, за 2023 год доходы «Маяка» составили 57,244 млн рублей, в то время как расходы — 59,05 млн рублей.

«Пятёрочка» уже закрылась — что происходит с универмагом «Маяк» в Белгороде?
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#Анна Селищева#Экономика#Бизнес#Универмаг#Белгород#Смена руководства#Маяк#Белгородский бизнес
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