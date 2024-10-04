Помещение бывшего «Технопарка» в Белгороде выставили на продажу

Posted 4 октября, 15:16
Published 4 октября, 15:16
Modified 4 октября, 15:18
Updated 4 октября, 15:18
В Белгороде продают коммерческую площадь свободного назначения на Гражданском проспекте, 32, где работал магазин электроники и бытовой техники «Технопарк». 868 квадратных метров продают за 210 млн рублей, по 240 тыс. за квадратный метр.
Агентство «ПравиАн» разместило объявление 5 сентября. В нём указано, что площадь сейчас сдаётся. 4 сентября, за день до публикации новости о продаже помещения, выяснилось, что «Технопарк» уходит из Белгорода.
Последним днём работы магазина должно было стать 22 сентября. Представители компании, однако, Бел.Ру не смогли это подтвердить.
Отметим, что агентство недвижимости «ПравиАн» также продаёт гостиницу «Белогорье» жены сенатора в Совете Федераций Тараса Хтея — Яны Хтей.