«Платной рыбалки нет»: как в Белгородской области борются с нарушением закона?

Posted 4 октября, 14:07
Published 4 октября, 14:07
Modified 4 октября, 14:07
Updated 4 октября, 14:07
В Белгородской области продолжают собирать деньги за рыбалку несмотря на то, что в 2022 году был введён на это законодательный запрет. Любители рыбалки не знают, как бороться с этой проблемой, поэтому обратились с вопросом к министру природопользования Роману Татаринцеву.
Чиновник заявил, что о незаконных поборах за ловлю рыбы известно, с этим пытаются бороться системно, но недобросовестные предприниматели продолжают идти в обход законодательства.
Он пояснил, что в России платная рыбалка запрещена. Любительская рыбалка полностью бесплатная на прудах и водоёмах. Если же кто-то пытается с рыбака взыскать деньги, то пострадавший имеет право обратиться в МВД, Росрыбнадзор или в органы местного самоуправления.
«Сразу же говорю о том, что платной рыбалки быть не может. Плату могут взимать только за инвентарь, который используется для рыбалки: за сижи, беседки и так далее, но никак не за самую рыбалку. Поэтому, пожалуйста, фиксируйте и сообщайте», — уточнил Татаринцев.