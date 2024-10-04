«Платной рыбалки нет»: как в Белгородской области борются с нарушением закона?

В Белгородской области продолжают собирать деньги за рыбалку несмотря на то, что в 2022 году был введён на это законодательный запрет. Любители рыбалки не знают, как бороться с этой проблемой, поэтому обратились с вопросом к министру природопользования Роману Татаринцеву.