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Posted 4 октября, 14:07

Published 4 октября, 14:07

Modified 4 октября, 14:07

Updated 4 октября, 14:07

Любительская рыбалка в России бесплатна

«Платной рыбалки нет»: как в Белгородской области борются с нарушением закона?

4 октября 2024, 14:07
Фото: 1MI
Любительская рыбалка в России бесплатна

В Белгородской области не соблюдают запрет на платную рыбалку

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Новости Белгорода
В 2022 году в России вступил в силу закон о запрете платной рыбалки. Однако в Белгородской области предприниматели продолжают взимать плату с рыбаков. Как бороться с этой проблемой? Рассказал министр природопользования.

В Белгородской области продолжают собирать деньги за рыбалку несмотря на то, что в 2022 году был введён на это законодательный запрет. Любители рыбалки не знают, как бороться с этой проблемой, поэтому обратились с вопросом к министру природопользования Роману Татаринцеву.

Чиновник заявил, что о незаконных поборах за ловлю рыбы известно, с этим пытаются бороться системно, но недобросовестные предприниматели продолжают идти в обход законодательства.

Он пояснил, что в России платная рыбалка запрещена. Любительская рыбалка полностью бесплатная на прудах и водоёмах. Если же кто-то пытается с рыбака взыскать деньги, то пострадавший имеет право обратиться в МВД, Росрыбнадзор или в органы местного самоуправления.

«Сразу же говорю о том, что платной рыбалки быть не может. Плату могут взимать только за инвентарь, который используется для рыбалки: за сижи, беседки и так далее, но никак не за самую рыбалку. Поэтому, пожалуйста, фиксируйте и сообщайте», — уточнил Татаринцев.
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