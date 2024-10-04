Очередь отстоял, справку не получил: белгородцы просят оптимизировать процесс выдачи

Posted 4 октября, 09:02
Published 4 октября, 09:02
Modified 4 октября, 09:02
Updated 4 октября, 09:02
Белгородцы попросили пересмотреть систему выдачи справок в медицинских учреждениях региона. Для получения справки в бассейн людям приходится отстоять большую очередь, чтобы потом услышать, что выдать её не могут: все необходимые анализы сданы, но отвечает за выдачу другой специалист.
Жители предложили организовать для выдачи справок отдельный кабинет, чтобы ускорить процесс и не заставлять пациентов тратить личное время на бесполезное ожидание.
«Что за безобразие в период, когда столько заболевших? Почему справки не выписывать в отдельном кабинете, где рядом нет больных, а стоять в одном коридоре с ними, создавая очередь?» — спрашивают горожане в соцсетях.
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников объяснил, что сделать это невозможно. Врачебный ресурс сейчас очень дорогой, нельзя посадить специалиста, который должен в первую очередь работать с населением и оказывать медицинскую помощь, на плановую работу. А выписывание справок — именно плановая работа, никак не экстренная.