Очередь отстоял, справку не получил: белгородцы просят оптимизировать процесс выдачи

Белгородцы попросили пересмотреть систему выдачи справок в медицинских учреждениях региона. Для получения справки в бассейн людям приходится отстоять большую очередь, чтобы потом услышать, что выдать её не могут: все необходимые анализы сданы, но отвечает за выдачу другой специалист.