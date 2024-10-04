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Posted 4 октября, 09:02

Published 4 октября, 09:02

Modified 4 октября, 09:02

Updated 4 октября, 09:02

Можно ли посадить отдельного врача на подпись справок?

Очередь отстоял, справку не получил: белгородцы просят оптимизировать процесс выдачи

4 октября 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney
Можно ли посадить отдельного врача на подпись справок?

Белгородцы требуют изменить систему выдачи справок в медицинских учреждениях

Сюжет
Медицина
В социальных сетях разгорелось обсуждение проблемы с выдачей справок в медицинских организациях Белгорода. Горожане жалуются на очереди и предлагают оптимизировать процесс оформления документов. Глава регионального минздрава объяснил, почему этого сделать нельзя.

Белгородцы попросили пересмотреть систему выдачи справок в медицинских учреждениях региона. Для получения справки в бассейн людям приходится отстоять большую очередь, чтобы потом услышать, что выдать её не могут: все необходимые анализы сданы, но отвечает за выдачу другой специалист.

Жители предложили организовать для выдачи справок отдельный кабинет, чтобы ускорить процесс и не заставлять пациентов тратить личное время на бесполезное ожидание.

«Что за безобразие в период, когда столько заболевших? Почему справки не выписывать в отдельном кабинете, где рядом нет больных, а стоять в одном коридоре с ними, создавая очередь?» — спрашивают горожане в соцсетях.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников объяснил, что сделать это невозможно. Врачебный ресурс сейчас очень дорогой, нельзя посадить специалиста, который должен в первую очередь работать с населением и оказывать медицинскую помощь, на плановую работу. А выписывание справок — именно плановая работа, никак не экстренная.

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