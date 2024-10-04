Когда чиновники смогут переехать в недострой на Левобережье в Белгороде?

Проект недостроя на улице Чапаева в Белгороде завершат в следующем году

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Недострой, выкупленный несколько лет назад, превратится в административное здание для 23 министерств и ведомств. Затянувшиеся проектные работы могут сдвинуть сроки строительства? Видимо, переехать чиновники смогут нескоро, потому что проект завершат только в 2025 году, сообщает «Открытый Белгород».