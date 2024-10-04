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Posted 4 октября, 14:29

Published 4 октября, 14:29

Modified 4 октября, 14:29

Updated 4 октября, 14:29

Недострой на Левобережье

Когда чиновники смогут переехать в недострой на Левобережье в Белгороде?

4 октября 2024, 14:29
Фото: bel.ru
Недострой на Левобережье

Проект недостроя на улице Чапаева в Белгороде завершат в следующем году

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Строительство
Недострой, выкупленный несколько лет назад, превратится в административное здание для 23 министерств и ведомств. Затянувшиеся проектные работы могут сдвинуть сроки строительства? Видимо, переехать чиновники смогут нескоро, потому что проект завершат только в 2025 году, сообщает «Открытый Белгород».

Строительные работы в будущем здании для министерств регионального правительства на улице Чапаева, д. 21 начнутся только после экспертизы проектной документации. Её планируют завершить в 2025 году, сообщили изданию в министерстве имущественных и земельных отношений и управлении капитального строительства.

В здании планировали сделать реконструкцию и обустроить офисы для сотрудников 23 министерств и ведомств.

Подрядчик взялся за проект 16 августа 2024 года, сейчас занимается разработкой проектно-изыскательных работ, в частности инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий.

На месте также проводятся археологические исследования и другие виды работ. Все они необходимы, чтобы пройти экспертизу и проверить, соответствует ли сметная стоимость действительности.

Результаты должны предоставить до августа 2025 года. Только после положительной экспертизы объект будет включён в программу строительно-монтажных работ. Тогда утвердят итоговый бюджет.

В проектную документацию также включено описание работ по благоустройству территории, прилегающей к будущему административному зданию.

В марте этого года стало известно, что предприниматель из Ижевска выполнит проектные и изыскательские работы для реконструкции административного здания.

Стоимость государственного контракта составляет 7,9 миллиона рублей. Работы должны были быть выполнены до 6 июня 2024 года. Почему в итоге сроки перенесли — неизвестно.

Белгородские чиновники пока не переедут в многострадальный недострой на Левобережье
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