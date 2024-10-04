Когда чиновники смогут переехать в недострой на Левобережье в Белгороде?

Posted 4 октября, 14:29
Published 4 октября, 14:29
Modified 4 октября, 14:29
Updated 4 октября, 14:29
Строительные работы в будущем здании для министерств регионального правительства на улице Чапаева, д. 21 начнутся только после экспертизы проектной документации. Её планируют завершить в 2025 году, сообщили изданию в министерстве имущественных и земельных отношений и управлении капитального строительства.
В здании планировали сделать реконструкцию и обустроить офисы для сотрудников 23 министерств и ведомств.
Подрядчик взялся за проект 16 августа 2024 года, сейчас занимается разработкой проектно-изыскательных работ, в частности инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий.
На месте также проводятся археологические исследования и другие виды работ. Все они необходимы, чтобы пройти экспертизу и проверить, соответствует ли сметная стоимость действительности.
Результаты должны предоставить до августа 2025 года. Только после положительной экспертизы объект будет включён в программу строительно-монтажных работ. Тогда утвердят итоговый бюджет.
В проектную документацию также включено описание работ по благоустройству территории, прилегающей к будущему административному зданию.
В марте этого года стало известно, что предприниматель из Ижевска выполнит проектные и изыскательские работы для реконструкции административного здания.
Стоимость государственного контракта составляет 7,9 миллиона рублей. Работы должны были быть выполнены до 6 июня 2024 года. Почему в итоге сроки перенесли — неизвестно.