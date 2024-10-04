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Posted 4 октября, 08:33

Published 4 октября, 08:33

Modified 4 октября, 08:35

Updated 4 октября, 08:35

Хоббихорсинг

Хоббихорсинг: откуда тут спорт, палки-лошади и можно ли такое «хобби» давать детям

4 октября 2024, 08:33
Фото: Kandinsky
Хоббихорсинг

Что такое хоббихорсинг и почему дети и подростки скачут на палках по ипподрому

Сюжет
Дети
Хоббихорсинг — необычный вид спорта, объединяющий в себе элементы детской игры с лошадкой-скакалкой и классического конного спорта. Выглядит он довольно непривычно, а также вызывает много споров о том, нормально ли это, пораждая как интерес, так и спорные мнения в обществе.

Жизнь и мода не стоят на месте, как и появление новых хобби или субкультур. Однако некоторые из них являются спорными и непонятными даже в современном мире. Особенно если этим начинают увлекаться дети. Если с фурри и квадроберами, которых всё ещё сравнивают между собой, всё понемногу становится понятно, то ещё одно занятие, которое сначала воспринимают как возможную шутку, — это хоббихорсинг.

Что такое хоббихорс

Чтобы понять, что это из себя представляет, можно вспомнить о привычной детской игре в наездника, когда вместо коня использовалась палка, найденная где-то во дворе, или та самая — с плюшевой лошадиной головой и поводьями. Но в упомянутом виде спорта, которым оно считается, такое «приспособление» называется хоббихорс. У таких лошадок также есть свои имена и индивидуальный дизайн.

Как и фурсьют, хоббихорс можно сделать на заказ. Или купить на маркетплейсах и сайтах, где размещена продукция от специализирующихся на этом фирм. Различная амуниция, как и в большом конном спорте, тоже нужна.

Хоббихорсы и амуниция для хоббихорсингаХоббихорсы и амуниция для хоббихорсинга
Хоббихорсы и амуниция для хоббихорсингаХоббихорсы и амуниция для хоббихорсинга
Хоббихорсы и амуниция для хоббихорсингаХоббихорсы и амуниция для хоббихорсинга
Хоббихорсы и амуниция для хоббихорсингаХоббихорсы и амуниция для хоббихорсинга
Хоббихорсы и амуниция для хоббихорсингаХоббихорсы и амуниция для хоббихорсинга
Хоббихорсы и амуниция для хоббихорсинга. Фото: Официальные сайты маркетплейсов и специализированных компаний

Или же можно попробовать найти необходимое на сайте объявлений. Одно, к слову, нашлось от белгородки, из Дубового.

ХоббихорсХоббихорс

Где появился хоббихорсинг?

Сам по себе хоббихорсинг является молодёжным течением. И к которому в подавляющем большинстве присоединяются девочки и девушки. Родина спортивного увлечения — Финляндия начала 2010-х годов, откуда, благодаря девочке-подростку и её подругам, оно разошлось по всему свету. Официальные правила «конных скачек» стали формироваться через пять лет.

А вот историческая родина, как оказалось, всё же Англия, где это являлось первомайской традицией или же ритуалом у рыбаков одного из юго-западных городков. Позже он стал обычной детской игрой.

РыбалкаРыбалка
Рыбалка. Фото: 1MI

Хоббихорсинг — это спорт?

Да, так и есть. А первые соревнования по хоббихорсингу прошли в 2017 году. В этот же период в России увлёкшиеся этим спортом стали объединяться в единое сообщество по интересу. Позже хоббихорсеры стали проводить соревнования между собой. По мере роста участников сообщества сформировалась АХР — Ассоциация Хоббихорсеров России. С 2019 года в Москве она организовывает уже более масштабные официальные соревнования. Сейчас они проводятся и в других городах.

Хоббихорсеры в Белгороде

К слову об этом. В Белгородской области некоторые местные жители были бы совсем не против того, чтобы соревнования прошли и в Белгороде. Пока что неизвестно, сколько хоббихорсеров в регионе можно встретить, потому что и они сами друг друга разыскивают, чтобы собрать свою группу по интересам, но в 2022 году самые инициативные голосовали, стоит ли те проводить, если соберётся достаточное количество человек.

В чём суть хоббихорсинга и на чём он строится

Основа всего спорта — правила классического конного спорта, т. к. в данном случае «изобретать велосипед» не стали. Просто изменили и уточнили некоторые детали. Однако эти самые правила в хоббихорсинге распространяются на людей. Все трюки также исполняют сами хоббихорсеры, а игрушечные палочки-лошадки используются для создания визуального эффекта.

Видео: Kandinsky. Хоббихорсинг

Как относятся к хоббихорсингу

В интернете можно найти мнения о данном виде спорта на любой вкус. Кто-то видит в этом плюсы. Например, меньший травматизм, чем во время занятий с настоящей лошадью. При этом отмечают, что и сами животные при этом «не эксплуатируются». Некоторые просто боятся сделать больно лошади больше, чем себе, но обожают тему скачек, поэтому находят выход — хоббихорсинг. К тому же он намного дешевле.

Как и в случае участия детей и подростков в «тусовках» фурри, специалисты отмечают, что группа по интересу обеспечивает нормальную социализацию, развитие творческих талантов и физические нагрузки, которые ребёнок выбрал самостоятельно.

С другой стороны, хоббихорсинг считают опасным для психики детей, как и все другие виды деятельности или активности, которые «пришли с Запада». Дети и подростки сталкиваются с непониманием и буллингом. Что тоже большой риск.

В социальных сетях встречаются добрые и не очень шутки или пародии на вид спорта и самих хоббихорсеров. Зачастую люди не понимают, что могут оскорбить детей своими высказываниями, как и причины того, почему подобное высказывание может быть оскорбительным.

РебёнокРебёнок

Здесь же специалисты остерегают — важно соблюдать границы и меру. Так, взрослым не стоит давить на ребёнка в случае недопонимания. Лучше всего просто поговорить о выбранном увлечении и понять, чем ребёнка это зацепило.

Если ребёнок переходит в состояние, когда, к примеру, действительно нарушает общественное спокойствие и вредит окружающим, стоит провести беседу, чтобы объяснить, где он неправ и что так нельзя. Кроме того, если граница адекватного восприятия между собой или настоящим «питомцем» и хоббихорсом нарушается, то это уже причина обратиться за помощью к специалисту.

ДетиДети
Дети. Фото: Изображение Midjourney

Если говорить о плюсах, то физические нагрузки в данном случае занимают отдельную строку в списке. Тренеры говорят о том, что тренировки, которыми занимаются хоббихорсеры, укрепляют ноги, улучшают осанку и не только. Поэтому некоторые из элементов рекомендуют к выполнению. Иногда и в весьма забавной форме, чтобы человек и сам повеселился, и своё физическое состояние «порадовал».

#Татьяна Лукащева#Город#Видео#Общество#Белгородская область#Спорт#Дети#Хобби#Белгород#Психология
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