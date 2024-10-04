Хоббихорсинг: откуда тут спорт, палки-лошади и можно ли такое «хобби» давать детям

К слову об этом. В Белгородской области некоторые местные жители были бы совсем не против того, чтобы соревнования прошли и в Белгороде. Пока что неизвестно, сколько хоббихорсеров в регионе можно встретить, потому что и они сами друг друга разыскивают, чтобы собрать свою группу по интересам, но в 2022 году самые инициативные голосовали, стоит ли те проводить, если соберётся достаточное количество человек.