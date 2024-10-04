Гладков рассказал о новых строительных проектах в Белгородской области

Утвердили проект здания Мировых судей в Шебекино. Его будут строить по федеральной программе. На фасаде здания будет барельеф с греческой богиней правосудия, на фасаде сделают колоннаду, отделку выполнят из натурального камня. На площади более 2 тысяч квадратных метров разместятся зоны для приёма граждан, залы для судов, канцелярия и кабинеты судей. Вячеслав Гладков отметил, что регион предоставляет землю для строительства без использования бюджетных средств.