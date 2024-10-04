Гладков рассказал о новых строительных проектах в Белгородской области

Posted 4 октября, 16:37
Published 4 октября, 16:37
Modified 4 октября, 16:39
Updated 4 октября, 16:39
Утвердили проект здания Мировых судей в Шебекино. Его будут строить по федеральной программе. На фасаде здания будет барельеф с греческой богиней правосудия, на фасаде сделают колоннаду, отделку выполнят из натурального камня. На площади более 2 тысяч квадратных метров разместятся зоны для приёма граждан, залы для судов, канцелярия и кабинеты судей. Вячеслав Гладков отметил, что регион предоставляет землю для строительства без использования бюджетных средств.
Обсудили облик жилого комплекса на улице Везельской в Белгороде. Здания будут переменной высотности от 9 до 25 этажей, общая площадь квартир — более 70 тыс. квадратов, жильё рассчитано на 3000 человек. Глава региона опасается, что ЖК может создать замкнутое пространство для такого большого количества людей, и требует переработки проекта и обсуждения на месте.
Совет одобрил концепцию жилого здания на улице Есенина. Губернатор уверен, что новый комплекс украсит улицу, сделав её лаконичнее и современнее. В районе есть вся необходимая социальная инфраструктура.
Рассмотрели концепцию будущего «Белого квартала» в Белгороде. Здесь появится общественное пространство с концертным залом для классической музыки, ресторанами, гостиницами и офисами.
Также Гладков рассказал про разработку проекта концертного зала. Пока что ещё не решили в каком стиле она будет: классическом или современном. Однако уже готовы три варианта внешнего вида зала.