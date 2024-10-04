Газовая инфраструктура Белгородской области подготовлена к отопительному сезону

«Благодарю весь коллектив нашего общества за высокий профессионализм и качественное выполнение поставленных задач по подготовке газораспределительной системы к работе в осенне-зимний период. Несмотря на сложную оперативную обстановку в соответствии с графиками выполнены все мероприятия, позволяющие в полном объеме обеспечить надежное газоснабжение потребителей Белгородской области в осенне-зимний период», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Николай Клепиков.