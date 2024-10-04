Газовая инфраструктура Белгородской области подготовлена к отопительному сезону

Posted 4 октября, 11:32
Published 4 октября, 11:32
Modified 4 октября, 11:34
Updated 4 октября, 11:34
Также проведен капитальный ремонт 43 газорегуляторных пунктов, текущий ремонт 2 481 установки катодной защиты, заменены 28 отключающих устройств.
На территории Белгородской области заменили и восстановили более 7 800 опознавательных знаков: указателей газопроводов и охранных зон.
Также проверена готовность аварийно-диспетчерских служб к локализации и ликвидации аварий на объектах газового хозяйства. Подготовлен к работе в зимний период автотранспорт и спецтехника газораспределительной организации.
«Благодарю весь коллектив нашего общества за высокий профессионализм и качественное выполнение поставленных задач по подготовке газораспределительной системы к работе в осенне-зимний период. Несмотря на сложную оперативную обстановку в соответствии с графиками выполнены все мероприятия, позволяющие в полном объеме обеспечить надежное газоснабжение потребителей Белгородской области в осенне-зимний период», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Николай Клепиков.