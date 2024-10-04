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Posted 4 октября, 11:32

Published 4 октября, 11:32

Modified 4 октября, 11:34

Updated 4 октября, 11:34

Газовая инфраструктура Белгородской области подготовлена к отопительному сезону

Газовая инфраструктура Белгородской области подготовлена к отопительному сезону

4 октября 2024, 11:32
Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду подразделения АО «Газпром газораспределение Белгород» провели приборное обследование более 2 800 км газопроводов, техническое диагностирование 187 км сетей, 395 пунктов редуцирования газа.

Также проведен капитальный ремонт 43 газорегуляторных пунктов, текущий ремонт 2 481 установки катодной защиты, заменены 28 отключающих устройств.

На территории Белгородской области заменили и восстановили более 7 800 опознавательных знаков: указателей газопроводов и охранных зон.

Также проверена готовность аварийно-диспетчерских служб к локализации и ликвидации аварий на объектах газового хозяйства. Подготовлен к работе в зимний период автотранспорт и спецтехника газораспределительной организации.

«Благодарю весь коллектив нашего общества за высокий профессионализм и качественное выполнение поставленных задач по подготовке газораспределительной системы к работе в осенне-зимний период. Несмотря на сложную оперативную обстановку в соответствии с графиками выполнены все мероприятия, позволяющие в полном объеме обеспечить надежное газоснабжение потребителей Белгородской области в осенне-зимний период», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Николай Клепиков.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Аварии#Капитальный ремонт#Спецтехника#Отопительный сезон#Белгород#Газпром газораспределение#Газопроводы
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