Беспилотники ВСУ долетели до Белгорода и трёх неприграничных районов

ВСУ атаковали ещё семь муниципалитетов: Валуйский округ — три раза, Грайворонский округ — 20 раз, Прохоровский район — пять раз, а также Старооскольский округ, Ракитянский, Корочанский и Волоконовский районы — по одному разу. Везде обошлось без последствий.