5 ошибок, которые часто допускают при планировке домашнего офиса

Неудачная организация рабочего пространства может отрицательно повлиять на производительность труда. В нашем материале перечислено несколько основных ошибок и предложений по планировке рабочего места для максимального удобства и сосредоточения на выполняемых задачах.

Если, садясь за рабочий стол, вы упираетесь взглядом в стену, можно почувствовать себя загнанным в угол. Оптимальным выбором будет такое расположение стола, при котором вы обращены лицом к окну. Дневной свет и расслабляющий пейзаж точно повысят вашу производительность. При загромождении рабочего стола канцелярией, аксессуарами для декора и другими вещами разум, как ни странно, тоже «загромождается» — снижается концентрация внимания на выполняемой задаче, сообщает NEWIA. Лучшим выходом из ситуации будет установка систем хранения и лотков — так вы сможете упорядочить все предметы и при этом убрать их из поля зрения. При нехватке пространства для хранения не стоит превращать помещение в хаос, где постоянно пропадают бумаги, инструменты и не только. Советуем обзавестись функциональной мебелью — например, установить рабочий стол со встроенными ящиками для удобного доступа к необходимым предметам и принадлежностям. Нередко люди, работающие дома, игнорируют собственный комфорт. Хотя при заботе о своем здоровье и наличии удобного компьютерного кресла, а также удачно расположенного стола производительность труда можно повысить в разы. Эргономичная мебель спасает мышцы шеи и спины от напряжения, помогая работать быстрее и качественнее. Табурет для ног снижает нагрузку на коленные суставы, а также способствует профилактике застойных явлений. Плохое освещение достаточно часто встречается в домашних офисах, несмотря на то, что именно свет играет ключевую роль при организации рабочего места. Следствием недостатка света становится перенапряжение глаз, а чрезмерно яркое или резкое освещение может привести к затруднению фокусировки и к головной боли. При неудачном расположении осветительных приборов на поверхностях могут появляться раздражающие блики, отвлекающие внимание. В идеале рекомендуется работать в условиях естественного освещения, разместив рабочую поверхность перед окном.