За неделю две марки бензина подорожали в Белгородской области, но не критично

По данным на 30 сентября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 59,52 рубля за литр — на одну копейку больше, чем на прошлой неделе. Опережают приграничье по цене только Москва, Подмосковье и Воронежская область — 59,91 рубля, 61 рубль и 59,75 рубля соответственно.