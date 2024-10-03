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Posted 3 октября, 16:09

Published 3 октября, 16:09

Modified 3 октября, 16:09

Updated 3 октября, 16:09

Бензин продолжает дорожать, но уже не так критично

За неделю две марки бензина подорожали в Белгородской области, но не критично

3 октября 2024, 16:09
Фото: 1MI
Бензин продолжает дорожать, но уже не так критично
Сюжет
Бензин
За неделю в Белгородской области подорожали две марки бензина. Однако рост цен оказался незначительный — всего на одну копейку. Данными о динамике цен поделился Росстат.

По данным на 30 сентября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 59,52 рубля за литр — на одну копейку больше, чем на прошлой неделе. Опережают приграничье по цене только Москва, Подмосковье и Воронежская область — 59,91 рубля, 61 рубль и 59,75 рубля соответственно.

На одну копейку подорожали две марки бензина: АИ-92 до 53,35 рубля и АИ-95 до 58,25 рубля. Что касается АИ-98 и дизельного топлива, в этом случае цены остались прежние — 77,31 рубля и 63,13 рубля соответственно.

В соседней Курской области литр бензина в среднем стоит так же, как и на прошлой неделе, — 57,60 рубля.

За неделю в Белгороде заметно подорожала одна марка бензина
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