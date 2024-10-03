За неделю две марки бензина подорожали в Белгородской области, но не критично

Posted 3 октября, 16:09
Published 3 октября, 16:09
Modified 3 октября, 16:09
Updated 3 октября, 16:09
По данным на 30 сентября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 59,52 рубля за литр — на одну копейку больше, чем на прошлой неделе. Опережают приграничье по цене только Москва, Подмосковье и Воронежская область — 59,91 рубля, 61 рубль и 59,75 рубля соответственно.
На одну копейку подорожали две марки бензина: АИ-92 до 53,35 рубля и АИ-95 до 58,25 рубля. Что касается АИ-98 и дизельного топлива, в этом случае цены остались прежние — 77,31 рубля и 63,13 рубля соответственно.
В соседней Курской области литр бензина в среднем стоит так же, как и на прошлой неделе, — 57,60 рубля.