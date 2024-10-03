В Калифорнии приняли необычный закон для интернет-магазинов

Posted 3 октября, 09:20
Published 3 октября, 09:20
Modified 3 октября, 09:22
Updated 3 октября, 09:22
Ранее геймеры покупали игры на дисках, и пользоваться ими можно было бессрочно. Современный игровой контент предполагает обязательное подключение к глобальной сети. При закрытии сервера к игре пропадает доступ. То же самое касается электронных книг, музыки, фильмов, передает newkhakasiya.online.
Все это означает, что пользователи получают возможность арендовать контент на неопределенный срок, однако в любой момент они могут лишиться доступа к нему. В Калифорнии такой подход посчитали несправедливым и обязали цифровые магазины предупреждать об этом своих покупателей.
Депутат Жаки Ирвин выразила благодарность губернатору штата Гэвину Ньюсому за утверждение закона. По мнению парламентария, этот шаг положит конец заблуждению о том, что потребитель является владельцем продукта. Он будет понимать, что у него есть лицензия на контент, которая может прекратиться в любой момент.
За нарушение новых требований предусмотрен штраф 2,5 тысячи долларов за каждую продажу. Уточняется, что новый закон распространяется только на игры, требующие подключения к интернету. Также он не затрагивает продукты, для которых пользователи покупают подписку на конкретный срок.