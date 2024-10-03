Трудовая инспекция расследовала дело о гибели сотрудника водоканала в Белгороде

Posted 3 октября, 12:20
Published 3 октября, 12:20
Modified 3 октября, 12:20
Updated 3 октября, 12:20
Завершилось расследование по факту отравления нескольких слесарей АВР ГУП «Белоблводоканал», в результате чего один из сотрудников скончался на месте.
Несчастный случай произошёл 30 августа 2024 года примерно в 09:30. Работники устраняли засор на насосной станции в канализации № 3. Предполагалось, что они пострадали из-за высокой концентрации токсичных газов.
Причиной происшествия называют «неудовлетворительную организацию производства работ». Руководство и специалисты подразделения не обеспечили надлежащий надзор за ходом выполнения работ и соблюдением трудовой дисциплины.
Пострадавшие сотрудники были допущены к выполнению работ с повышенной опасностью без средств индивидуальной защиты. За это юрлицо ГУП «Белоблводоканал» привлекли к административной ответственности.