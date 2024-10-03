Трудовая инспекция расследовала дело о гибели сотрудника водоканала в Белгороде

Белоблводоканал привлекли к ответственности за гибель сотрудника

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Госинспекция труда в Белгородской области назвала причину трагедии, произошедшей с сотрудниками ГУП «Белооблводоканал». В результате отравления во время чистки насосной станции на канализации один человек погиб. Виновников нашли.