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Posted 3 октября, 12:20

Published 3 октября, 12:20

Modified 3 октября, 12:20

Updated 3 октября, 12:20

В конце августа один из сотрудников водоканала погиб во время работы

Трудовая инспекция расследовала дело о гибели сотрудника водоканала в Белгороде

3 октября 2024, 12:20
Фото: 1MI
В конце августа один из сотрудников водоканала погиб во время работы

Белоблводоканал привлекли к ответственности за гибель сотрудника

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Новости Белгорода
Госинспекция труда в Белгородской области назвала причину трагедии, произошедшей с сотрудниками ГУП «Белооблводоканал». В результате отравления во время чистки насосной станции на канализации один человек погиб. Виновников нашли.

Завершилось расследование по факту отравления нескольких слесарей АВР ГУП «Белоблводоканал», в результате чего один из сотрудников скончался на месте.

Несчастный случай произошёл 30 августа 2024 года примерно в 09:30. Работники устраняли засор на насосной станции в канализации № 3. Предполагалось, что они пострадали из-за высокой концентрации токсичных газов.

Причиной происшествия называют «неудовлетворительную организацию производства работ». Руководство и специалисты подразделения не обеспечили надлежащий надзор за ходом выполнения работ и соблюдением трудовой дисциплины.

Пострадавшие сотрудники были допущены к выполнению работ с повышенной опасностью без средств индивидуальной защиты. За это юрлицо ГУП «Белоблводоканал» привлекли к административной ответственности.

Сотрудник водоканала в Белгороде погиб при ремонте канализационной станции
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