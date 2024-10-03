Специалисты представили активы для пережидания «монетарной зимы»

«Фонды денежного рынка и качественные облигации с плавающим купонным доходом закрепились в портфелях инвесторов и, по нашим прогнозам, будут наиболее привлекательны не только в этом квартале, но и минимум несколько месяцев следующего года. В частности, ужесточение ДКП приводит к росту доходностей по ОФЗ-флоутерам — в них можно пережидать „монетарную зиму“. Кроме того, выше 23-24% поднялись доходности по корпоративным одно- и двухлетним облигациям компаний кредитной группы А», — говорит инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.