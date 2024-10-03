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Posted 3 октября, 07:00

Published 3 октября, 07:00

Modified 3 октября, 07:00

Updated 3 октября, 07:00

Специалисты представили активы для пережидания «монетарной зимы»

Специалисты представили активы для пережидания «монетарной зимы»

3 октября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
Инфляционное давление в экономике и вызванная этим жесткая денежно-кредитная политика диктуют свои правила выбора активов для инвестирования. Ключевое из них — широкая диверсификация, говорится в инвестиционной стратегии «ВТБ Мои Инвестиции» на IV квартал 2024 года.

«Фонды денежного рынка и качественные облигации с плавающим купонным доходом закрепились в портфелях инвесторов и, по нашим прогнозам, будут наиболее привлекательны не только в этом квартале, но и минимум несколько месяцев следующего года. В частности, ужесточение ДКП приводит к росту доходностей по ОФЗ-флоутерам — в них можно пережидать „монетарную зиму“. Кроме того, выше 23-24% поднялись доходности по корпоративным одно- и двухлетним облигациям компаний кредитной группы А», — говорит инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.

Другие активы со знаком плюс:

• Российские акции нефтегазовой отрасли, ИТ, финансового и потребительского секторов. В приоритете компании с низким долгом, преимущественно с положительной чистой денежной позицией и привлекательными мультипликаторами.

• Замещающие облигации и облигации в юанях с доходностью выше 10% годовых. В III квартале их доходности выросли до 9-11% годовых.

• Суверенные замещающие облигации после размещения в декабре и реализации вероятного «навеса» предложения объёмом до $2-3 млрд.

Основные макроэкономические показатели в стратегии:

• ключевая ставка — 21% на конец 2024 г;

• ВВП +3,6% г/г в 2024 г;

• средняя цена нефти Urals ≈ 70 долл./барр. в 2024 г;

• золото — 2800 долл./унц. на конец 2024 г;

• курс доллара к рублю: 95,2 руб. (на конец 2024 г);

• курс юаня к рублю: 13,6 руб. (на конец 2024 г);

• инфляция ≈ 7,7% г/г на конец 2024 г.

«Российский рынок акций будет находиться под давлением высокой ключевой ставки, ожидаемая нами совокупная доходность Индекса Мосбиржи в базовом сценарии на горизонте года — 16,1%. Справедливое значение Индекса Мосбиржи — чуть ниже 3000 пунктов. Перспективы роста рынка в значительной степени зависят от изменения геополитической ситуации и перехода Банка России к циклу снижения ключевой ставки. В позитивном сценарии есть шансы для роста Индекса Мосбиржи выше 4000 пунктов — это обеспечит более 50% совокупной доходности инвесторам в российские акции. Однако вероятность такого сценария, на наш взгляд, сейчас не превышает 15%», — добавляет инвестиционный стратег Станислав Клещев.

Дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составит около 10%. Это ниже ставок по депозитам и доходности фондов денежного рынка.

#Кристина Семенчук#Белгородская область#Инвестиции#Облигации#Инфляция#Макроэкономика#Акции#Курс доллара#Белгород#Нефтегазовая отрасль#Фонды денежного рынка
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