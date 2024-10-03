Собрал пазл из моего лица по кусочкам: за что благодарят белгородских врачей?

Posted 3 октября, 09:44
Published 3 октября, 09:44
Modified 8 октября, 17:15
Updated 8 октября, 17:15
В условиях страшных событий, которые переживает Белгородская область, значимость врачей неописуемо выросла. Их самоотверженность и мужество являются поддержкой для жителей региона. А преданность делу в такие трудные времена вызывают искреннюю признательность и восхищение.
В основном пациенты благодарны за высокий профессионализм, внимательное и чуткое отношение к пациентам, добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, врачебную этику и доброжелательность. Однако есть и более животрепещущие истории:
Галина Викторовна Лунева, терапевт городской поликлиники Белгорода, является «настоящим образцом преданности своей профессии», считают горожане. Пациенты отмечают её высокую квалификацию, доброжелательность и готовность прийти на помощь в любой ситуации.
«Она никогда не отказывает, даже если приходишь без записи или не можешь попасть к ней в назначенное время. Её профессионализм и желание помочь просто поразительны!» — пишут благодарные пациенты в своих отзывах.
Отделение сосудистой хирургии Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа под руководством доктора медицинских наук Юрия Николаевича Шевцова также заслуживает высоких похвал. Пациенты считают, что там работает слаженная команда высококвалифицированных специалистов, которые ежедневно сталкиваются с самыми сложными случаями. Но они никогда не теряют надежду и делают всё возможное, чтобы спасти жизнь человека.
«Хирург Евгений Игоревич Парфёнов спас мою маму от ампутации! Она поступила в отделение в тяжелейшем состоянии, но благодаря его профессионализму и огромному опыту мы смогли избежать самого худшего. Его душевное отношение к пациентам, забота и поддержка не менее важны, чем лечение», — делится своей историей дочь одной из пациенток.
В кардиологическом отделении Губкинской центральной районной больницы по мнению жителей яркими примерами высокой квалификации и отзывчивости являются заведующий отделением Силютин Ярослав Владимирович и врач-кардиолог Чуева Наталья Евгеньевна.
«Мы отдыхали в Евпатории, когда мама заболела и попала в больницу. В середине лечения она выписалась, чтобы уехать домой. Я отправила главному врачу Губкинской больницы фото выписки из Евпатории. Ирина Викторовна Кротова дала рекомендации по организации госпитализации, и мама смогла продолжить лечение на следующий день после приезда. Врачи сделали всё возможное для моей старенькой мамы, которая поступила в отделение в тяжёлом состоянии. Их профессионализм и забота помогли ей восстановить здоровье», — рассказывает дочь одной из пациенток.
В Городской больнице № 2 города Белгорода за высокий профессионализм отмечен врач Прах Вадим Николаевич.
«Он сразу поставил правильный диагноз (воспаление культи аппендицита, который мне удалили больше тридцати лет назад), провёл экстренно операцию. После неё он дождался, когда я приду в себя, узнал, как я себя чувствую, и только после этого ушёл. Действительно, ВРАЧ с большой буквы», — пишет в отзыве один из его пациентов.
И, конечно же, нельзя не отметить работу медиков Станции скорой медицинской помощи Белгородской области.
«Сулеин А. В. и Щербинина Т.А. сделали всё возможное, чтобы помочь нашей бабушке. Они отзывчивы и внимательны к больному. Умеют выслушать его и на основании этого принять правильное решение. Относились к нашей пожилой бабушке доброжелательно и с огромным пониманием. Спасибо за бережное отношение к пожилым людям!» — пишет в отзыве одна из семей.
Хирург Ложкин Денис Александрович из областной больницы стал настоящим героем для одного из пациентов.
«Он собрал пазл из моего лица по кусочкам. Я знаю, о чём говорю, потому что видела себя в зеркало… Денис Александрович — лучший! Также выражаю огромную благодарность всем сотрудникам других отделений, которые дежурили в этот траурный для всех белгородцев день — 30 августа 2024 года. В этой больнице царит полный порядок, контроль и чёткая организация работы, чтобы не упустить ни одной доли драгоценной секунды человеческой жизни. Весь персонал — настоящие герои, работающие на износ, но с огромным энтузиазмом и добротой!» — пишет в отзыве пациент.
В Детской областной клинической больнице врач Свиридов Александр Александрович также заслуживает огромной похвалы за свой профессионализм и чуткое отношение к детям.
«Он не только хирург, делающий свою работу на высшем уровне, но и психолог, умеющий найти подход к любому ребенку, которому предстоит операция. В наше непростое время он работает с самым сложным контингентом — детьми, и делает это с огромным сердцем и отдачей», — пишет в отзыве одна из мам.
Также в этой больнице отмечают профессионализм хирургов Извекова Сергея Владимировича и Лысова Антона Евгеньевича, анестезиолога Шведовой Ольги Владимировны.
«Они сделали всё возможное, чтобы спасти моего внука. Я хочу выразить им слова искренней благодарности за их профессионализм, чуткое и сердечное отношение к детям и к нам, их родственникам. В такое тяжёлое время они — настоящие герои!» — пишет в отзыве одна из бабушек.