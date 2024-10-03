Собрал пазл из моего лица по кусочкам: за что благодарят белгородских врачей?

«Сулеин А. В. и Щербинина Т.А. сделали всё возможное, чтобы помочь нашей бабушке. Они отзывчивы и внимательны к больному. Умеют выслушать его и на основании этого принять правильное решение. Относились к нашей пожилой бабушке доброжелательно и с огромным пониманием. Спасибо за бережное отношение к пожилым людям!» — пишет в отзыве одна из семей.