Путин отметил белгородских учителей

Сегодня, 3 октября, президент России Владимир Путин встретился с лауреатами конкурса «Учитель года» и финалистами телепроекта «Классная тема». В ходе встречи он вспомнил в том числе о педагогах из Белгородской, Курской и Брянской областей. Глава государства поблагодарил преподавателей за их мужество и отвагу.