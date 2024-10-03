Огурцы наконец-то дешевеют, но не помидоры: что с ценами на белгородские продукты?

Posted 3 октября, 14:31
Published 3 октября, 14:31
Modified 3 октября, 15:01
Updated 3 октября, 15:01
Специалисты продолжают анализировать средние цены на продовольственные товары в рамках еженедельного мониторинга, проводимого в Белгородской области.
За прошедшую неделю наиболее заметный рост цен наблюдался на свежие помидоры — стоимость этого продукта увеличилась на 4,29%. Также подорожали бананы — на 1,64%, пшено — на 1,39%, вермишель — на 1,17%.
Но есть и приятные новости: впервые за более чем месяц цены на огурцы начали снижаться. Их стоимость уменьшилась на 1,75%.
Сильнее всего подешевели картофель — на 4,82%, белокочанная капуста — на 3,39% и морковь — на 2,99%. Также снизилась цена на сахар-песок — на 1,47%, репчатый лук — на 1,32%, поваренную соль — на 1,31%, овощные консервы для детского питания — на 1,24%.