Огурцы наконец-то дешевеют, но не помидоры: что с ценами на белгородские продукты?

Сильнее всего подешевели картофель — на 4,82%, белокочанная капуста — на 3,39% и морковь — на 2,99%. Также снизилась цена на сахар-песок — на 1,47%, репчатый лук — на 1,32%, поваренную соль — на 1,31%, овощные консервы для детского питания — на 1,24%.