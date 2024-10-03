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Posted 3 октября, 14:31

Published 3 октября, 14:31

Modified 3 октября, 15:01

Updated 3 октября, 15:01

Огурцы пост сдали, помидоры — приняли

Огурцы наконец-то дешевеют, но не помидоры: что с ценами на белгородские продукты?

3 октября 2024, 14:31
Фото: 1MI
Огурцы пост сдали, помидоры — приняли

Помидоры, бананы и вермишель дорожают в Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
В Белгородской области специалисты продолжают проводить мониторинг цен на продукты питания. Огурцы спустя месяц упали в цене, но начали дорожать помидоры. Зато дешевеет картофель.

Специалисты продолжают анализировать средние цены на продовольственные товары в рамках еженедельного мониторинга, проводимого в Белгородской области.

За прошедшую неделю наиболее заметный рост цен наблюдался на свежие помидоры — стоимость этого продукта увеличилась на 4,29%. Также подорожали бананы — на 1,64%, пшено — на 1,39%, вермишель — на 1,17%.

Но есть и приятные новости: впервые за более чем месяц цены на огурцы начали снижаться. Их стоимость уменьшилась на 1,75%.

Сильнее всего подешевели картофель — на 4,82%, белокочанная капуста — на 3,39% и морковь — на 2,99%. Также снизилась цена на сахар-песок — на 1,47%, репчатый лук — на 1,32%, поваренную соль — на 1,31%, овощные консервы для детского питания — на 1,24%.

Ещё и помидоры: дорожать в Белгородской области стали не только огурцы
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Картофель#Цены#Новости Белгорода#Помидоры#Детское питание#Огурцы#Белгород#Бананы
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