Новый или старый директор? В компании экс-супруги Халаимова произошли изменения

Ранее в документах «Инста Тревел» генеральным директором и владелицей значилась Анна Халаимова. Но после внесения изменений генеральным директором и владелицей стала Анна Андреева — это девичья фамилия Халаимовой, которую она использует в своих профилях в мессенджерах.