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Posted 3 октября, 14:06

Published 3 октября, 14:06

Modified 3 октября, 14:51

Updated 3 октября, 14:51

Новый или старый директор? В компании экс-супруги Халаимова произошли изменения

Новый или старый директор? В компании экс-супруги Халаимова произошли изменения

3 октября 2024, 14:06
Фото: 1MI
Сюжет
Штраф
Соответствующие изменения коснулись компании, которая принадлежит бывшей супруге Александра Халаимова Анне. Данные внесли в конце сентября.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», изменения в сведения в ЕГРЮЛ внесли в данные компании «Инста Тревел». Она принадлежит бывшей супруге известного в Белгородской области владельца турфирмы Александра Халаимова.

Ранее в документах «Инста Тревел» генеральным директором и владелицей значилась Анна Халаимова. Но после внесения изменений генеральным директором и владелицей стала Анна Андреева — это девичья фамилия Халаимовой, которую она использует в своих профилях в мессенджерах.

Чтобы узнать причины внесения изменений, мы обратились за комментарием к Анне. Однако рассказывать какие-либо подробности она отказалась.

Справка. Компания «Инста Тревел» зарегистрирована в мае 2024 года и занимается деятельностью туристических агентств.

Напомним, ранее Свердловский районный суд Белгорода удовлетворил иск Роспотребнадзора на сумму 6,8 миллиона рублей против владельца турфирмы «Инста Тур» Александра Халаимова.

Всего сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд с тремя исками, требуя возврата 4,62 миллиона рублей и 3,2 миллиона компенсации морального ущерба. В итоге суд обязал «Инста Тур» выплатить в общей сложности 6,8 миллиона рублей 73 пострадавшим клиентам.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Штраф#Туризм#Компания#Суд#Эксклюзив#Белгород#Инста Тревел
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