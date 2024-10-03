Новый или старый директор? В компании экс-супруги Халаимова произошли изменения

Posted 3 октября, 14:06
Published 3 октября, 14:06
Modified 3 октября, 14:51
Updated 3 октября, 14:51
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», изменения в сведения в ЕГРЮЛ внесли в данные компании «Инста Тревел». Она принадлежит бывшей супруге известного в Белгородской области владельца турфирмы Александра Халаимова.
Ранее в документах «Инста Тревел» генеральным директором и владелицей значилась Анна Халаимова. Но после внесения изменений генеральным директором и владелицей стала Анна Андреева — это девичья фамилия Халаимовой, которую она использует в своих профилях в мессенджерах.
Чтобы узнать причины внесения изменений, мы обратились за комментарием к Анне. Однако рассказывать какие-либо подробности она отказалась.
Справка. Компания «Инста Тревел» зарегистрирована в мае 2024 года и занимается деятельностью туристических агентств.
Напомним, ранее Свердловский районный суд Белгорода удовлетворил иск Роспотребнадзора на сумму 6,8 миллиона рублей против владельца турфирмы «Инста Тур» Александра Халаимова.
Всего сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд с тремя исками, требуя возврата 4,62 миллиона рублей и 3,2 миллиона компенсации морального ущерба. В итоге суд обязал «Инста Тур» выплатить в общей сложности 6,8 миллиона рублей 73 пострадавшим клиентам.