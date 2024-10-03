Неспокойный день продолжается: взрывы прогремели над Белгородом

Posted 3 октября 2024, 06:20
Published 3 октября 2024, 06:20
Modified 3 октября 2024, 06:22
Updated 3 октября 2024, 06:22
В Белгороде утром 3 октября вновь было громко. Ракетную опасность объявили в районе 09:10. Прозвучали взрывы, в небе видны следы, характерные для работы ПВО.
Ракетную опасность объявляли для территории всего региона. Было ли громко в других районах, неизвестно.
О возможных последствиях на земле тоже не сообщалось.
Отбой ракетной опасности объявили в 09:18.
Добавим, что громко в регионе было и минувшим вечером, когда сбивали беспилотники. По информации Минобороны РФ, всего уничтожено более 70 БПЛА. В результате налёта дронов есть последствия.