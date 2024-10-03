Мурашко отметил работу Гладкова за три года в сфере здравоохранения Белгородчины

При этом задачи по «мирной медицине» никто не отменял. За последние три года в развитие и реконструкцию больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов направили 17,3 миллиарда рублей. На эти средства закупили современное оборудование на сумму 8,7 миллиарда рублей, а также обновили транспорт на 330 миллионов.