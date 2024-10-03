Мурашко отметил работу Гладкова за три года в сфере здравоохранения Белгородчины

Posted 3 октября, 13:55
Published 3 октября, 13:55
Modified 8 октября, 17:08
Updated 8 октября, 17:08
Белгородская область постоянно подвергается обстрелам и атакам беспилотников ВСУ. Ранения получают мирные жители. Медики работают в усиленном режиме.
С началом специальной военной операции в Белгородской области произошли значительные преобразования в сфере здравоохранения. Маршруты и графики работы скорой помощи были пересмотрены, автомобили оснащены современными системами радиоэлектронной борьбы, а врачи получили бронежилеты и каски для безопасной работы.
В 2022 году в приграничных больницах ввели резервную генерацию, а также начали строительство заглубленных операционных, что позволяет продолжать оказание медицинской помощи даже в условиях возможных обстрелов.
Белгородская область служит ярким примером того, как система здравоохранения может успешно функционировать в условиях повышенных рисков, обеспечивая безопасность и доступность медицинской помощи для каждого жителя.
«Считаю необходимым сказать о слаженной работе белгородских врачей, которые уже третий год неустанно приходят на помощь жителям приграничного региона, которым необходима оперативная медицинская помощь — как быстро коллеги смогли перестроить систему под новые вызовы — от работы скорой помощи до хирургических навыков и реабилитации после ранений мирных жителей и участников СВО», — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Помогают спасать жизни и рядовые белгородцы. Показательна история мальчика из Шебекино, оказавшего первую помощь своей бабушке, раненной после атаки беспилотника. Научили его этому на уроках безопасности в школе. И подобных примеров в Белгородской области уже немало.
При этом задачи по «мирной медицине» никто не отменял. За последние три года в развитие и реконструкцию больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов направили 17,3 миллиарда рублей. На эти средства закупили современное оборудование на сумму 8,7 миллиарда рублей, а также обновили транспорт на 330 миллионов.
Мурашко отметил также высокий уровень цифровизации медицинских сервисов в Белгородской области. Регион одним из первых в стране ввёл систему электронной выписки рецептов и доставку лекарств на дом для льготников. Только в прошлом году белгородцы оформили 1,5 млн электронных рецептов, а 85% льготных лекарств доставляются на дом.
Вячеслав Гладков постоянно отмечает работу белгородских врачей и их верность долгу. Медикам часто приходится работать в экстремальных условиях, но больницы и поликлиники выполняют свои повседневные задачи, а в отдалённых населённых пунктах людям помогают поезда здоровья.