Глава РЭО Буцаев рассказал о программе Российского экологического форума

Posted 3 октября, 17:28
Published 3 октября, 17:28
Modified 3 октября, 17:28
Updated 3 октября, 17:28
Ключевым событием молодежного дня станет попытка установить новый рекорд России, создав крупнейшую карту страны из пластиковых крышек. Эта инициатива направлена на привлечение внимания регионов, где наблюдается недостаток заводов по переработке отходов.
Важными моментами форума станут участие вице-премьера Дмитрия Патрушева в первый день деловой программы (8 октября) и выступления ведущих экспертов отрасли в рамках второго дня (9 октября), пишет vostokmedia.com.
Как отметил генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев, с каждым годом форум становится все более насыщенным. Молодежный день уже стал традицией, объединяющей студентов и экоактивистов со всей страны. Деловая программа будет обширной, эксперты подведут итоги пятилетней реформы в области обращения с отходами и обсудят планы на будущее пятилетие.
Буцаев также напомнил, что крупнейшее событие в области обращения с отходами состоится через четыре дня. На мероприятии соберутся представители бизнеса, государственных структур и общественности, объединенные стремлением развивать полноценную систему обращения с отходами и создавать экономику замкнутого цикла в России.
Молодежный день пройдет 7 октября и будет включать лекции, мастер-классы и сессии, посвященные экологии, проектам и созданию экоцентров. Основная задача активистов — привлечь внимание к экологическим проблемам и побудить менее развитые регионы ускорить строительство мощностей для утилизации отходов.
Пленарное заседание состоится 8 октября и будет приурочено к пятилетнему юбилею реформы в области обращения с отходами. В нем будет участвовать заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, гендиректор РЭО Денис Буцаев, а также ряд других ключевых представителей отрасли.
В течение двух дней, 8 и 9 октября, будут проходить сессии, посвященные таким темам, как расширенная ответственность производителей (РОП), инвестиции, цифровизация, территориальные схемы, экомониторинг и деятельность региональных операторов.
Организаторы РЭФ — Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.