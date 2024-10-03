Глава РЭО Буцаев рассказал о программе Российского экологического форума

Как отметил генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев, с каждым годом форум становится все более насыщенным. Молодежный день уже стал традицией, объединяющей студентов и экоактивистов со всей страны. Деловая программа будет обширной, эксперты подведут итоги пятилетней реформы в области обращения с отходами и обсудят планы на будущее пятилетие.