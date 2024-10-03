Белгородка объяснила, прочему не хочет уезжать из приграничья

Posted 3 октября, 06:41
Published 3 октября, 06:41
Modified 8 октября, 17:18
Updated 8 октября, 17:18
Елена Зыкина, 55-летняя жительница посёлка Ясные Зори, провела здесь всю свою сознательную жизнь. Тут у неё есть дом, который она строила 10 лет, небольшой бизнес и мама, которая не может переехать. Женщина поделилась с редакцией Бел.Ру, почему не уезжает из посёлка:
«Если я оставлю дом, то не представляю, куда мне идти с маленьким сыном без денег. Моя пенсия составляет всего 11 000 рублей. Где я смогу работать и жить? Кто возьмёт меня на работу в мои годы? Снять жильё не получится, а обеспечить ребёнка одеждой, обувью и всем необходимым — тоже нет возможности. Здесь же у меня дом, маленький бизнес…»
В её словах отражается история многих жителей приграничья. Несмотря на имеющиеся в посёлке проблемы, они находят в себе силы жить, работать и верить в лучшее будущее.
«Мы бьёмся за своё место, за наш посёлок, за свою жизнь, уже даже не за комфорт», — продолжает женщина. «Ребёнка я, конечно, обезопасила, он живёт у моей дочери в Белгороде. Мальчик — отличник, ему нужно учиться. А сама я вместе с односельчанами борюсь за свой посёлок.
Елена рассказала, что они уже добрались до приемной президента. По её словам, весь материал с фото и фактами приняли в разработку Генеральная прокуратура РФ, Главное управление МЧС и другие структуры. Она уверена, что события ближайшего будущего «не заставят себя долго ждать».
«Если бы власти обеспечили всех нас жильём и компенсациями, возможно, мы бы покинули своё село. Но уходить из домов на улицу — так себе перспектива», — отмечает женщина.
Жители осознают, что переезд в другое место — это отказ от всего, что было накоплено за годы труда, и к тому же неизвестность в новой жизни. В условиях войны и экономической нестабильности многие из них ощущают себя в безвыходном положении.
Напомним, что спасательные службы приезжать в Ясные зори отказываются, пострадавших приходится отвозить в ближайшую больницу на попутках. Когда недавно в селе Ровенёк возник крупный пожар, никто не приехал, пока жители не позвонили в ГУ МЧС в Москву.
Возгорание, возникшее первого октября в Ясных зорях, людям пришлось тушить самим. В это время в посёлке пропала вода, погиб один человек.