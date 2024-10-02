Тревожный звонок: признаки, указывающие на телефонного мошенника

Posted 2 октября, 16:08
Published 2 октября, 16:08
Modified 2 октября, 16:09
Updated 2 октября, 16:09
В киберполиции рекомендуют сохранять бдительность и не забывать о том, что мошенника можно определить по некоторым словам.
Уверенные в безнаказанности правонарушители уже начали «охотиться» на знаменитостей. Не так давно на их удочку попалась певица Лариса Долина, потерявшая в результате сотни миллионов. Экс-политика Ирину Хакамаду тоже обвели вокруг пальца, а бдительный Николай Басков мгновенно сообразил, что его хотят обмануть, и не поддался на уловки злоумышленников.
Согласно последним данным статистики, в этом году россияне ежедневно получают более 15 миллионов звонков от преступников, желающих добраться до чужих денег и персональной информации, сообщает NEWIA.
Будущих жертв обычно «обрабатывают» при помощи так называемой социальной инженерии, играя на людских слабостях и побуждая озвучивать персональные данные.
За прошедший год поддавшиеся мошенническим схемам жители России перечислили злоумышленникам 15,8 миллиарда рублей.
Эксперты по борьбе с киберпреступлениями при поступлении звонка из якобы банковских или правоохранительных организаций советуют обратить внимание на обращенную к вам речь.
Согласно заявлению зампредседателя правления Сбера Станислава Кузнецова, если в трубке звучат такие слова и фразы, как ФСБ, МВД, Центробанк, безопасный счет, назовите код из СМС / номер карты / паспортные данные / СНИЛС — разговор следует немедленно прервать.
Нужно понимать, что звонить могут также из якобы социальных фондов, учреждений здравоохранения, компаний сотовой связи и т. д. В таких случаях злодеи чаще пытаются выманить СНИЛС и данные профиля на «Госуслугах» — так они получают доступ к персональной информации человека, в том числе — к банковским счетам.
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