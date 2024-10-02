Тревожный звонок: признаки, указывающие на телефонного мошенника

Уверенные в безнаказанности правонарушители уже начали «охотиться» на знаменитостей. Не так давно на их удочку попалась певица Лариса Долина, потерявшая в результате сотни миллионов. Экс-политика Ирину Хакамаду тоже обвели вокруг пальца, а бдительный Николай Басков мгновенно сообразил, что его хотят обмануть, и не поддался на уловки злоумышленников.