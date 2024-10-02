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Posted 2 октября, 16:08

Published 2 октября, 16:08

Modified 2 октября, 16:09

Updated 2 октября, 16:09

Тревожный звонок: признаки, указывающие на телефонного мошенника

Тревожный звонок: признаки, указывающие на телефонного мошенника

2 октября 2024, 16:08
Фото: Изображение Midjourney
В ежедневных публикациях в Сети мы часто сталкиваемся с описанием очередных схем от телефонных злоумышленников. Их изобретательность растет с каждым годом.

В киберполиции рекомендуют сохранять бдительность и не забывать о том, что мошенника можно определить по некоторым словам.

Уверенные в безнаказанности правонарушители уже начали «охотиться» на знаменитостей. Не так давно на их удочку попалась певица Лариса Долина, потерявшая в результате сотни миллионов. Экс-политика Ирину Хакамаду тоже обвели вокруг пальца, а бдительный Николай Басков мгновенно сообразил, что его хотят обмануть, и не поддался на уловки злоумышленников.

Согласно последним данным статистики, в этом году россияне ежедневно получают более 15 миллионов звонков от преступников, желающих добраться до чужих денег и персональной информации, сообщает NEWIA.

Будущих жертв обычно «обрабатывают» при помощи так называемой социальной инженерии, играя на людских слабостях и побуждая озвучивать персональные данные.

За прошедший год поддавшиеся мошенническим схемам жители России перечислили злоумышленникам 15,8 миллиарда рублей.

Эксперты по борьбе с киберпреступлениями при поступлении звонка из якобы банковских или правоохранительных организаций советуют обратить внимание на обращенную к вам речь.

Согласно заявлению зампредседателя правления Сбера Станислава Кузнецова, если в трубке звучат такие слова и фразы, как ФСБ, МВД, Центробанк, безопасный счет, назовите код из СМС / номер карты / паспортные данные / СНИЛС — разговор следует немедленно прервать.

Нужно понимать, что звонить могут также из якобы социальных фондов, учреждений здравоохранения, компаний сотовой связи и т. д. В таких случаях злодеи чаще пытаются выманить СНИЛС и данные профиля на «Госуслугах» — так они получают доступ к персональной информации человека, в том числе — к банковским счетам.

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