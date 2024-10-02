СГОК и фонд «Милосердие» помогли оборудовать скалодром для особенных детей

Проект «Вместе к вершинам» — не единственная инициатива для особенных детей, которую реализовали в этом году в Старом Осколе при поддержке СГОКа и фонда «Милосердие». Недавно состоялся открытый семейный инклюзивный турнир по бочче, в котором поучаствовали более 50 старооскольских спортсменов, половина из них — дети с ограниченными возможностями здоровья.