bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября 2024, 08:05

Published 2 октября 2024, 08:05

Modified 2 октября 2024, 08:15

Updated 2 октября 2024, 08:15

СГОК и фонд «Милосердие» помогли оборудовать скалодром для особенных детей

2 октября 2024, 08:05
При поддержке Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) и благотворительного фонда «Милосердие» в старооскольском детском саду №22 оборудовали интерактивный скалодром для спортивных занятий.

Проект коллектив детсада «Улыбка», получивший в этом году грант программы «Стальное дерево», поможет развитию и социальной адаптации детей с расстройством аутистического спектра.

Интерактивный скалодром установили в спортивном зале детского сада. Обучающая игровая система оборудована выступами для лазания и может менять дизайн в зависимости от выбора игры. Тренировки на современном комплексе разнообразят занятия по физической культуре, помогут укрепить разные группы мышц, развить у дошкольников ловкость, гибкость, координацию движений, пространственное мышление. Для занятий на скалодроме детей с особенностями развития разработают специальную программу с различными уровнями сложности в зависимости от возможностей ребенка.

Проект «Вместе к вершинам» — не единственная инициатива для особенных детей, которую реализовали в этом году в Старом Осколе при поддержке СГОКа и фонда «Милосердие». Недавно состоялся открытый семейный инклюзивный турнир по бочче, в котором поучаствовали более 50 старооскольских спортсменов, половина из них — дети с ограниченными возможностями здоровья.

В прошлом году победа в грантовом конкурсе «Стальное дерево» помогла коллективу центра образования «Перспектива» создать обучающее пространство для развития бытовых навыков у особенных детей. На средства гранта закупили кухонное оборудование и посуду, бытовую технику и мебель, оборудовали сенсорный уголок, чтобы дети с аутизмом и другими ментальными нарушениями могли приобрести знания и навыки, необходимые в повседневной самостоятельной жизни.

Стойленский ГОК присоединился к благотворительному марафону Группы НЛМК
Узнать подробнее
Читайте также:
На Стойленском ГОКе поощрили активных участников Банка идейСотрудники Стойленского ГОКа поучаствовали в соревнованиях по летней рыбалкеСтойленский ГОК и фонд «Милосердие» поддерживают спортсменов-любителей бега
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Спорт#Гранты#Аутизм#Белгород#Физическая культура#Скалодром#Инклюзия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика