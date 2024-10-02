СГОК и фонд «Милосердие» помогли оборудовать скалодром для особенных детей

Posted 2 октября 2024, 08:05
Published 2 октября 2024, 08:05
Modified 2 октября 2024, 08:15
Updated 2 октября 2024, 08:15
Проект коллектив детсада «Улыбка», получивший в этом году грант программы «Стальное дерево», поможет развитию и социальной адаптации детей с расстройством аутистического спектра.
Интерактивный скалодром установили в спортивном зале детского сада. Обучающая игровая система оборудована выступами для лазания и может менять дизайн в зависимости от выбора игры. Тренировки на современном комплексе разнообразят занятия по физической культуре, помогут укрепить разные группы мышц, развить у дошкольников ловкость, гибкость, координацию движений, пространственное мышление. Для занятий на скалодроме детей с особенностями развития разработают специальную программу с различными уровнями сложности в зависимости от возможностей ребенка.
Проект «Вместе к вершинам» — не единственная инициатива для особенных детей, которую реализовали в этом году в Старом Осколе при поддержке СГОКа и фонда «Милосердие». Недавно состоялся открытый семейный инклюзивный турнир по бочче, в котором поучаствовали более 50 старооскольских спортсменов, половина из них — дети с ограниченными возможностями здоровья.
В прошлом году победа в грантовом конкурсе «Стальное дерево» помогла коллективу центра образования «Перспектива» создать обучающее пространство для развития бытовых навыков у особенных детей. На средства гранта закупили кухонное оборудование и посуду, бытовую технику и мебель, оборудовали сенсорный уголок, чтобы дети с аутизмом и другими ментальными нарушениями могли приобрести знания и навыки, необходимые в повседневной самостоятельной жизни.