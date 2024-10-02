Безопасно ли мясо цыплят-бройлеров в белгородских магазинах?

Posted 2 октября, 10:56
Published 2 октября, 10:56
Modified 2 октября, 10:56
Updated 2 октября, 10:56
Мясо цыплят-бройлеров, продающееся в белгородских магазинах, безопасно? «Говорят, что их [птиц] кормят антибиотиками, гормонами роста», — интересуются жители региона.
Врио замгуберантора по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко ответил на этот вопрос так:
«Все технологии, применяемые на промышленных предприятиях, безопасны, соответствуют требованиям как национального законодательства, так и законодательства ЕАЭС. Не допускается использование вкраплений запрещённых веществ, в том числе гормонов роста, которые затем могут повлиять на здоровье человека».
Впрочем, вопросы к белгородской продукции при проверках иногда всё же возникают. Так, в рейтинге Роскачества на последнее место попал произведённый в регионе цыплёнок-бройлер торговой марки «Благояр».
Кроме того, эксперты Россельхознадзора ранее обнаружили антибиотики в ножках цыплят-бройлеров, сальмонеллу в курином филе, листерии в куриных сердечках.
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