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Posted 2 октября, 10:56

Published 2 октября, 10:56

Modified 2 октября, 10:56

Updated 2 октября, 10:56

В курице находили немало опасных находок

Безопасно ли мясо цыплят-бройлеров в белгородских магазинах?

2 октября 2024, 10:56
Фото: 1MI
В курице находили немало опасных находок

Белгородцы сомневаются в безопасности магазинной курятины

Сюжет
Новости Белгорода
Жители региона интересуются: правда ли в птице содержатся антибиотики и гормоны роста? Отвечает врио замгубернатора по сельскому хозяйству Андрей Антоненко.

Мясо цыплят-бройлеров, продающееся в белгородских магазинах, безопасно? «Говорят, что их [птиц] кормят антибиотиками, гормонами роста», — интересуются жители региона.

Врио замгуберантора по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко ответил на этот вопрос так:

«Все технологии, применяемые на промышленных предприятиях, безопасны, соответствуют требованиям как национального законодательства, так и законодательства ЕАЭС. Не допускается использование вкраплений запрещённых веществ, в том числе гормонов роста, которые затем могут повлиять на здоровье человека».

Впрочем, вопросы к белгородской продукции при проверках иногда всё же возникают. Так, в рейтинге Роскачества на последнее место попал произведённый в регионе цыплёнок-бройлер торговой марки «Благояр».

Кроме того, эксперты Россельхознадзора ранее обнаружили антибиотики в ножках цыплят-бройлеров, сальмонеллу в курином филе, листерии в куриных сердечках.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Курица#Мясо#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Андрей Антоненко#Цыплёнок-бройлер
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