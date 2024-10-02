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Posted 2 октября 2024, 06:09

Published 2 октября 2024, 06:09

Modified 2 октября 2024, 06:09

Updated 2 октября 2024, 06:09

Окна школ в Белгородской области защищают бронеплёнкой

«84 футбольных поля»: в Белгородской области подсчитали, сколько наклеили бронеплёнки

2 октября 2024, 06:09
Фото: 1MI. Окна школ в Белгородской области защищают бронеплёнкой

В Белгородской области продолжат оклейку окон школ бронеплёнкой

Сюжет
Школы
Речь идёт не только о школах, но и об учреждениях допобразования, колледжах. Работу начали в прошлом году с Белгорода, в 2024-м приступили к оклейке окон школ Губкина и Старого Оскола, напомнил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области продолжат оклеивать окна образовательных учреждений бронеплёнкой. Работу начали ещё в прошлом году. Окна школ, например, оклеили в том числе в Белгороде.

В 2024 году бронеплёнка появилась на окнах школ в Старом Осколе и Губкине. Также решили обезопасить образовательные учреждения в Ракитянском и Ивнянском районах: первый в августе попал под сильнейший обстрел, а второй охарактеризовали как почти «прифронтовой».

«60 гектаров плёнки, или 84 футбольных поля», — привёл цифры по количеству нанесённой бронеплёнки губернатор Вячеслав Гладков.

При этом в неприграничных районах оклеивать окна школ пока не собираются. Глава региона заявил, что в муниципалитетах со спокойной обстановкой проводить оклейку нецелесообразно.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Губкин#Ивнянский район#Ракитянский район#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Бронеплёнка#Оклейка окон
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