«84 футбольных поля»: в Белгородской области подсчитали, сколько наклеили бронеплёнки

Posted 2 октября 2024, 06:09
Published 2 октября 2024, 06:09
Modified 2 октября 2024, 06:09
Updated 2 октября 2024, 06:09
В Белгородской области продолжат оклеивать окна образовательных учреждений бронеплёнкой. Работу начали ещё в прошлом году. Окна школ, например, оклеили в том числе в Белгороде.
В 2024 году бронеплёнка появилась на окнах школ в Старом Осколе и Губкине. Также решили обезопасить образовательные учреждения в Ракитянском и Ивнянском районах: первый в августе попал под сильнейший обстрел, а второй охарактеризовали как почти «прифронтовой».
«60 гектаров плёнки, или 84 футбольных поля», — привёл цифры по количеству нанесённой бронеплёнки губернатор Вячеслав Гладков.
При этом в неприграничных районах оклеивать окна школ пока не собираются. Глава региона заявил, что в муниципалитетах со спокойной обстановкой проводить оклейку нецелесообразно.