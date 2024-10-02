«84 футбольных поля»: в Белгородской области подсчитали, сколько наклеили бронеплёнки

В 2024 году бронеплёнка появилась на окнах школ в Старом Осколе и Губкине. Также решили обезопасить образовательные учреждения в Ракитянском и Ивнянском районах: первый в августе попал под сильнейший обстрел, а второй охарактеризовали как почти «прифронтовой».