Якушев: «Единая Россия» подготовит поправки ко второму чтению бюджета

Сначала документ будет рассмотрен комитетами Государственной думы. На основе их предложений депутаты партии смогут внести необходимые изменения. Первое чтение проекта намечено на 24 октября, добавил Якушев. Он отметил, что в бюджете заложены все социальные обязательства государства, поддержка участников СВО и их семей, а также обеспечение технологической независимости России и безопасности государства, передает mkset.ru.