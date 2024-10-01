Якушев: «Единая Россия» подготовит поправки ко второму чтению бюджета

Posted 1 октября, 17:54
Published 1 октября, 17:54
Modified 1 октября, 17:54
Updated 1 октября, 17:54
Сначала документ будет рассмотрен комитетами Государственной думы. На основе их предложений депутаты партии смогут внести необходимые изменения. Первое чтение проекта намечено на 24 октября, добавил Якушев. Он отметил, что в бюджете заложены все социальные обязательства государства, поддержка участников СВО и их семей, а также обеспечение технологической независимости России и безопасности государства, передает mkset.ru.
Расходы на социальную политику в ближайшие три года возрастут до 7,2 триллиона рублей. Эти средства пойдут на выплаты семьям с детьми, продление программы материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программы социального контракта, на реабилитационные и абилитационные мероприятия.
Также предусмотрены средства на реализацию народной программы партии по строительству и капитальному ремонту детских садов и школ, обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, реализуемая партией совместно с Министерством просвещения России. На эти цели ежегодно будет добавляться по 15 миллиардов рублей.
В бюджете запланированы средства на ремонт техникумов, строительство и оснащение кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку. Ранее соответствующие поручения давал президент России. По инициативе партии увеличатся расходы на здравоохранение, включая профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения. Увеличится финансирование фонда «Круг добра» для поддержки детей с редкими заболеваниями.
Проект федерального бюджета также предусматривает средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры, предложения по которой партия представила в Минстрой России. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды и комплексного развития сельских территорий.
Регионы получат средства на проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта. На поддержку технологического суверенитета будет выделено 6,1 триллиона рублей.
Якушев подчеркнул, что важной частью документа является реализация национальных проектов. Он отметил, что партия уже представила свои предложения по каждому из них, сообщает сайт ER.RU.
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