В Белгородской области студенты и волонтеры укрепляют заброшенные карьеры

По словам Цапковой, в Белгородской области свыше трехсот карьеров открытого типа, из которых уже добыли полезные ископаемые. Еще 176 карьеров заброшены, и они уже превратились в свалки. Для жителей важно восстановление нарушенных земель и их возвращение в том числе для использования в хозяйственных нуждах. Проект «Оздоровление почвы» позволит решить эту задачу в Хохловском.