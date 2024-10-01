В Белгородской области студенты и волонтеры укрепляют заброшенные карьеры

Posted 1 октября, 13:58
Published 1 октября, 13:58
Modified 1 октября, 14:00
Updated 1 октября, 14:00
Так, они установили специальную сетку на склоне песчаного карьера и посадили эспарцет — многолетнее растение, защищающее землю от разрушения и улучшающее ее структуру.
Автором проекта «Оздоровление почвы» является Екатерина Цапкова. Ее сын привлек к его реализации студентов и преподавателей университета — молодой человек учится в этом образовательном учреждении на кафедре промышленной экологии.
По словам Цапковой, в Белгородской области свыше трехсот карьеров открытого типа, из которых уже добыли полезные ископаемые. Еще 176 карьеров заброшены, и они уже превратились в свалки. Для жителей важно восстановление нарушенных земель и их возвращение в том числе для использования в хозяйственных нуждах. Проект «Оздоровление почвы» позволит решить эту задачу в Хохловском.
Проект получил финансирование от «ОМК». На выделенные средства были приобретены семена эспарцета и 15 георешеток — специализированных конструкций, выполненных в шахматном порядке и напоминающих соты. Использование таких материалов помогает укреплять склоны, предотвращая оползни и сохраняя семена растений.
Руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ирина Медведева отметила, что в этом году в рамках конкурса «ОМК Партнерство» компания стала партнером девяти экологических инициатив, предложенных волонтерами белгородского завода ОМК. Так, сотрудники завода уже передали корм и медикаменты в местный приют для собак, а также создали огород без копки в детском саду. Проект Екатерины Цапковой сфокусирован на восстановлении биологического баланса: улучшение состояния почвы позволит вернуть этот участок к состоянию до человеческого вмешательства.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]