В Белгородской области 20 мужчин и 17 женщин впервые вступили в брак после 60 лет

Posted 1 октября, 07:41
Published 1 октября, 07:41
Modified 1 октября, 07:43
Updated 1 октября, 07:43
В 2023 году в Белгородской области невестами стали 248 женщин в возрасте 60 лет и старше. На брак также решились 348 пожилых мужчин.
Примечательно, что 20 мужчин и 17 женщин вступили в брак впервые.
Добавим, что только в начале сентября 2024 года свадьбы сыграли пятеро белгородцев старше 70 лет.
Статистику Белгородстат привёл к Международному дню пожилых людей. Ежегодно он отмечается 1 октября.
Одна из главных целей праздника — обратить внимание на сложности, с которыми ежедневно сталкиваются пенсионеры. В этот день, как правило, проводят тематические праздники, конкурсы. Не будет лишним также позвонить пожилым родственникам и поздравить их лично.
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