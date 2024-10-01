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Posted 1 октября, 07:41

Published 1 октября, 07:41

Modified 1 октября, 07:43

Updated 1 октября, 07:43

Невестами стали 248 белгородских пенсионерок

В Белгородской области 20 мужчин и 17 женщин впервые вступили в брак после 60 лет

1 октября 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney
Невестами стали 248 белгородских пенсионерок

Пожилых невест и женихов подсчитали в Белгородской области

Сюжет
Праздник
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Белгородские пенсионеры ведут активный образ жизни, а также доказывают, что личная жизнь после 60 лет только начинается. Статистику привёл Белгородстат.

В 2023 году в Белгородской области невестами стали 248 женщин в возрасте 60 лет и старше. На брак также решились 348 пожилых мужчин.

Примечательно, что 20 мужчин и 17 женщин вступили в брак впервые.

Добавим, что только в начале сентября 2024 года свадьбы сыграли пятеро белгородцев старше 70 лет.

Статистику Белгородстат привёл к Международному дню пожилых людей. Ежегодно он отмечается 1 октября.

Одна из главных целей праздника — обратить внимание на сложности, с которыми ежедневно сталкиваются пенсионеры. В этот день, как правило, проводят тематические праздники, конкурсы. Не будет лишним также позвонить пожилым родственникам и поздравить их лично.

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