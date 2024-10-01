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Posted 1 октября, 14:37

Published 1 октября, 14:37

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

Расследование уголовных дел завершено

В Белгороде завершили расследование против экс-сотрудников КСП и Фонда ЖКХ

1 октября 2024, 14:37
Фото: 1MI
Расследование уголовных дел завершено
Сюжет
Коррупция
Фигурантами дела стали бывший специалист Фонда содействия реформированию ЖКХ и экс-инспектор Контрольно-счётной палаты. По версии следствия, первый был посредником в передаче 2,3 млн рублей второму. Подробности сообщили в следкоме.

По версии следствия, специалист отдела строительного контроля Фонда содействия реформированию ЖКХ согласился стать посредником в получении взятки. Произошло это в сентябре 2023 года.

Взятку передал гендиректор одной из компаний. Речь идёт о 2,3 млн рублей, которые предназначались инспектору Контрольно-счётной палаты Белгородской области. Взамен предлагалось не сообщать о нарушениях, найденных в ходе проверки эффективности использования бюджетных средств при проведении работ по капремонту многоквартирного дома в регионе.

Сотрудники ФСБ задержали специалиста Фонда ЖКХ в момент передачи взятки. Затем уже в ходе операции под контролем силовиков фигурант передал деньги инспектору КСП.

Уголовные дела против участников истории возбудили по статьям за получение крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничество в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Обвиняемый в получении взятки вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Расследование завершено, теперь историю изучит суд.

Ранее сообщалось о задержании бывшего замминистра ЖКХ Вероники Новиковой. По версии следствия, она могла получить 1,1 млн рублей взяткой.

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