Ученые: У детей из пробирки высок риск развития сердечных заболеваний

Результаты исследования указали на то, что у детей, родившихся с помощью методов искусственного оплодотворения, частота врожденного порока сердца составила 1,84 процента, в то время как у детей, зачатых естественным образом, она составила 1,15 процента. Это означает, что у детей, рожденных с применением ЭКО, риск развития порока сердца выше на 36 процентов. При многоплодных беременностях этот показатель достигал 2,47 процента. Ученые выдвинули гипотезу, что эти результаты свидетельствуют о существовании общего фактора, влияющего как на бесплодие у родителей, так и на врожденный порок сердца у детей.