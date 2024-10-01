Ученые: У детей из пробирки высок риск развития сердечных заболеваний

Posted 1 октября, 07:42
Published 1 октября, 07:42
Modified 1 октября, 07:42
Updated 1 октября, 07:42
В исследовании учитывались данные о 7,7 миллиона детей, родившихся в Финляндии и скандинавских странах с 1980-х по 2010-е годы. Оно выявило, что дети, рожденные с применением методов ЭКО и других искусственных технологий зачатия, имеют повышенный риск сердечных заболеваний по сравнению с детьми, которые были зачаты естественным путем, пишет newkhakasiya.online.
Наиболее распространенная патология сердца — это порок сердца. Он может представлять угрозу для жизни. Помимо способа зачатия, ученые учитывали и другие факторы, такие как курение, возраст матери, ее здоровье, в том числе диабет и заболевания сердца.
Результаты исследования указали на то, что у детей, родившихся с помощью методов искусственного оплодотворения, частота врожденного порока сердца составила 1,84 процента, в то время как у детей, зачатых естественным образом, она составила 1,15 процента. Это означает, что у детей, рожденных с применением ЭКО, риск развития порока сердца выше на 36 процентов. При многоплодных беременностях этот показатель достигал 2,47 процента. Ученые выдвинули гипотезу, что эти результаты свидетельствуют о существовании общего фактора, влияющего как на бесплодие у родителей, так и на врожденный порок сердца у детей.
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