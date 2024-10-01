Сотруднику «Валуйского лесхоза» грозит лишение свободы за хищение бюджетных средств

Под предлогом ремонта служебного автомобиля он поручил своему подчинённому перевести деньги на счета индивидуальных предпринимателей, занимающихся продажей автозапчастей. Часть полученных средств он использовал для покупки запасных частей, однако более 87 тысяч рублей обвиняемый потратил на личные нужды.