Сотруднику «Валуйского лесхоза» грозит лишение свободы за хищение бюджетных средств

Posted 1 октября 2024, 16:14
Published 1 октября 2024, 16:14
Modified 1 октября 2024, 16:16
Updated 1 октября 2024, 16:16
В августе 2024 года силовики остановили незаконную деятельность должностного лица ОГАУ «Валуйский лесхоз» в Валуйском округе. Сотрудник организовал мошенническую схему, чтобы похитить бюджетные средства.
Под предлогом ремонта служебного автомобиля он поручил своему подчинённому перевести деньги на счета индивидуальных предпринимателей, занимающихся продажей автозапчастей. Часть полученных средств он использовал для покупки запасных частей, однако более 87 тысяч рублей обвиняемый потратил на личные нужды.
В отношении обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения завершили расследование уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ. Материалы дела передали в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Обвиняемый полностью возместил ущерб.