Смесь для сыра создали на белгородском предприятии по хранению пестицидов

Posted 1 октября, 10:49
Published 1 октября, 10:49
Modified 1 октября, 10:49
Updated 1 октября, 10:49
Специалисты Россельхознадзора в ходе проверки ФГИС «Меркурий» обнаружили фантомную площадку, которая использовалась для нелегальной продажи молочной продукции.
Выяснилось, что уполномоченное лицо ООО «Центр», зарегистрированное в Воронежской области, с 9 по 18 августа этого года оформило пять производственных сертификатов на 6,8 тонны полутвёрдого сыра. Смесь на его производство доставили из Белгородской области — производителем по документам был глава КФХ Андрей Прозоров.
Руководители «Центра» утверждали, что не выпускали продукцию и не оформляли на неё электронные ветеринарные сопроводительные документы, однако проверка показала обратное.
Также выяснилось, что белгородское сырьё оформили неизвестные люди с площадки, где занимаются хранением и реализацией пестицидов и агрохимикатов.
Из-за этого 20 сентября специалисты Россельхознадзора приостановили регистрацию уполномоченных лиц в «ВетИС.Паспорт», а также аннулировали документы на молочную продукцию.
Известно, что сыр поступил на продажу в Ростовскую и Астраханскую области, а также Ставропольский край.
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