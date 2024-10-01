Смесь для сыра создали на белгородском предприятии по хранению пестицидов

Выяснилось, что уполномоченное лицо ООО «Центр», зарегистрированное в Воронежской области, с 9 по 18 августа этого года оформило пять производственных сертификатов на 6,8 тонны полутвёрдого сыра. Смесь на его производство доставили из Белгородской области — производителем по документам был глава КФХ Андрей Прозоров.