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Posted 1 октября, 10:49

Published 1 октября, 10:49

Modified 1 октября, 10:49

Updated 1 октября, 10:49

Опасный воронежский сыр из белгородского сырья продавали в Ростовской, Астраханской областях и на Ставрополье

Смесь для сыра создали на белгородском предприятии по хранению пестицидов

1 октября 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney
Опасный воронежский сыр из белгородского сырья продавали в Ростовской, Астраханской областях и на Ставрополье

В трёх регионах продавали подозрительный воронежский сыр из белгородского сырья

Такой результат показала проверка. За неделю в Воронежской области изготовили около 6,8 тонны полутвёрдого сыра из смеси, якобы произведённой на площадке по хранению пестицидов. Подробности сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Специалисты Россельхознадзора в ходе проверки ФГИС «Меркурий» обнаружили фантомную площадку, которая использовалась для нелегальной продажи молочной продукции.

Выяснилось, что уполномоченное лицо ООО «Центр», зарегистрированное в Воронежской области, с 9 по 18 августа этого года оформило пять производственных сертификатов на 6,8 тонны полутвёрдого сыра. Смесь на его производство доставили из Белгородской области — производителем по документам был глава КФХ Андрей Прозоров.

Руководители «Центра» утверждали, что не выпускали продукцию и не оформляли на неё электронные ветеринарные сопроводительные документы, однако проверка показала обратное.

Также выяснилось, что белгородское сырьё оформили неизвестные люди с площадки, где занимаются хранением и реализацией пестицидов и агрохимикатов.

Из-за этого 20 сентября специалисты Россельхознадзора приостановили регистрацию уполномоченных лиц в «ВетИС.Паспорт», а также аннулировали документы на молочную продукцию.

Известно, что сыр поступил на продажу в Ростовскую и Астраханскую области, а также Ставропольский край.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Сыр#Молочная продукция#Белгород#Ростовская область#Воронежская область#Ставропольский край#Фантом#Астраханская область
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