РЭО: В Новгородской области откроют КПО мощностью 9,8 тысячи тонн отходов в год

Posted 1 октября, 14:44
Published 1 октября, 14:44
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
При строительстве КПО использовалось оборудование российского производства. Мощность завода составляет 9,8 тысячи тонн отходов в год с выборкой до 15% вторичных ресурсов для последующего вовлечения в хозяйственный оборот. Мощности объекта по захоронению ТКО составляют 10,3 тысячи тонн. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, передает 56orb.ru.
Комплексное предприятие позволит обеспечить потребность Крестецкого и Валдайского муниципальных районов и Демянского муниципального округа Новгородской области в обработке ТКО, их захоронении с соблюдением законодательства.
Как отметили представители РЭО, регион работает над тем, чтобы выполнить поставленные федеральными властями задачи в сфере обращения с отходами. За последние шесть лет в области построены объекты по обработке ТКО мощностью 114,8 тысячи тонн, по размещению ТКО — 180,3 тысячи тонн.
Совокупная стоимость создания объекта составила 318 миллионов рублей. Дополнительно создано 20 рабочих мест.
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