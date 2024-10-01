РЭО: В Новгородской области откроют КПО мощностью 9,8 тысячи тонн отходов в год

Как отметили представители РЭО, регион работает над тем, чтобы выполнить поставленные федеральными властями задачи в сфере обращения с отходами. За последние шесть лет в области построены объекты по обработке ТКО мощностью 114,8 тысячи тонн, по размещению ТКО — 180,3 тысячи тонн.