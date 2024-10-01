Проживать эту жизнь, а не её видимость: почему жить в Белгороде — хорошо?

Posted 1 октября, 11:56
Published 1 октября, 11:56
Modified 1 октября, 11:58
Updated 1 октября, 11:58
Безусловно, ситуация в Белгороде и области вызывает беспокойство и тревогу. Однако, мы уже писали об этом: несмотря на продолжающиеся атаки со стороны ВСУ, в регион продолжают прибывать новые жители.
Одним из главных преимуществ Белгорода является его спокойная и размеренная атмосфера. В отличие от мегаполисов, здесь меньше суеты и стресса. Прогуливаясь по улицам, вы не ощутите на себе давящего ритма жизни, характерного для Москвы или Санкт-Петербурга. Здесь нет хаотичных потоков людей, спешащих по своим делам. Белгород не перегружен, он дышит спокойно и размеренно.
Тут совершенно спокойно можно через 15 минут после окончания рабочего дня стоять на меловой горе и, глядя на город, встречать закат. Дорога от дома до работы не займёт два часа, рынок или магазин будут в пешей доступности, а на развлечения и досуг не нужно будет тратить целое состояние.
Хочется отметить чистоту улиц и большое количество зелени в Белгороде. Множество деревьев создают ощущение простора и дарят желание жить, а не закапываться в «каменных джунглях». Недаром Белгород признан одним из самых благоприятных городов для жизни в России. В Индексе качества городской среды от Минстроя за 2023 год Белгород получил 250 баллов из 300 возможных. В категории крупных городов его опередили лишь Мытищи, Химки и Ярославль.
Несмотря на сложные времена, в городе продолжают активно работать над улучшением среды. Открываются новые скверы и парки, ремонтируются здания и дороги, строятся и реконструируются школы, детские сады, культурные и медицинские учреждения, развивается общественный транспорт.
В то время как жители Санкт-Петербурга и Москвы кутаются в теплые куртки и мечтают о летнем солнце, Белгород балует своих жителей тёплыми лучами и яркой зеленью. Близость к югу дарит городу комфортный климат: холода наступают позже, а весна приходит раньше.
Пока в Питере — 5 градусов тепла, а в Москве — 10°, в Белгороде все 20° по Цельсию.
Под воздействием солнечного света организм вырабатывает серотонин — «гормон хорошего настроения». Его присутствие в достаточном количестве укрепляет иммунную систему, повышает жизненный тонус и снижает риск развития сезонной депрессии, которая часто омрачает жизнь жителей более северных городов.
Одним из значительных преимуществ жизни в Белгороде является доступность жилья. Цены на недвижимость здесь гораздо ниже, чем в крупных городах. Причём это касается как покупки, так и аренды. По сравнению с Москвой цены тут ниже более чем на 300%.
Согласно статистике, продукты в Белгороде стоят на 30% дешевле, чем в столице. Цены на еду в ресторанах отличаются в два раза. Также в Белгороде значительно дешевле обходятся коммунальные услуги, мобильная связь, проезд в общественном транспорте и развлечения.
Круассан в московской кофейне обойдётся вам в 250 рублей, в то время как в Белгороде — 90 рублей.
Причём не всегда цены соизмеримы с доходами жителей столицы. Средний размер зарплаты учителя в Белгороде — 47 тысяч рублей, в Москве — 75 тысяч рублей. Если вычесть все расходы, то итоговая разница будет не такой уж большой.
В Белгороде царит своя неповторимая атмосфера. Каждый его уголок отражает индивидуальность и красоту. Это город творческих людей, вдохновленных красотой родных земель. Недаром отсюда родом много талантливых музыкантов, артистов и других творцов.
Город постоянно развивается, в нём реализуется много проектов, направленных на улучшение жизни горожан. Среди них — электронная регистратура в медицинских организациях, программы трудоустройства подростков, а также развитие культурной сферы.
В настоящее время жизнь в Белгороде, безусловно, полна трудностей. Однако всё зависит от настроя, особенно в кругу близких. Если воспринимать всё с максимальной тревогой, бояться лишний раз выйти из дома и думать, что завтрашний день может оказаться последним, то, конечно, придётся нелегко.
А если научиться видеть прекрасное в мелочах и наслаждаться каждым днём, то жизнь наполнится новыми красками. Восприятие мира вокруг во многом зависит от внутреннего состояния.
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