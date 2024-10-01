Пиратить будет труднее, а использовать «сиротские» произведения — легче? Новые законы

Posted 1 октября, 05:01
Published 1 октября, 05:01
Modified 1 октября, 05:01
Updated 1 октября, 05:01
Для всех бывших сотрудников отдельных силовых ведомств, уже вышедших на пенсию, а также для их близких увеличат размер денежного довольствия до 89,83%. Всего пенсии для экс-военных проиндексируют на 5,1%.
Все копии пиратских сайтов на территории России заблокирует Роскомнадзор. Специалисты ведомства будут делать это напрямую, что поможет ускорить ограничение доступа к «зеркалам» сайта. На операторов же возложат обязанность прекратить показ сведений о копии заблокированного сайта.
Медработникам клинических центров, преподавателям федеральных вузов, работникам гидрометеорологической службы, гражданскому персоналу силовых ведомств, а также тем, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры и других, повысят оплату труда на 5,1%.
Все произведения искусства, авторы которых неизвестны, но у которых ещё не истёк срок охраны прав, можно будет использовать легально. Сделать это можно после обращения в специальную аккредитованную организацию, а отчисления пойдут на банковские счета. Если авторов установят, то те получат заработанные средства.
Лица, получившие разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, должны были до 1 сентября текущего года заключить договор ОСГОП и предоставить о нём необходимую информацию в уполномоченный орган. Если этого ещё не сделали, то разрешение приостановят и аннулируют.
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