Пиратить будет труднее, а использовать «сиротские» произведения — легче? Новые законы

Все произведения искусства, авторы которых неизвестны, но у которых ещё не истёк срок охраны прав, можно будет использовать легально. Сделать это можно после обращения в специальную аккредитованную организацию, а отчисления пойдут на банковские счета. Если авторов установят, то те получат заработанные средства.